No me molesta cuando le dicen ‘Mudo’, siempre y cuando sean en buena onda. Pero en la cancha, Alberto Rodríguez es uno de los que más habla. En la Copa Libertadores, su voz de mando será vital. Y él sabe que es un referente.

¿Recuerdas cómo fue tu primer partido de Copa Libertadores?

sú, ante Nacional en el Centenario (Sporting Cristal perdió 2-1). Era delgado, flquito, chiquito y tenía que agarrar al ‘Chengue’ Morales (mide 1.98 m). Me tocó ingresar y fue una experiencia que me marcó.

Curioso que ahora te toque enfrentar al mismo rival.

Sí, coincide, pero me agarra más maduro, con más experiencia y más copas vividas. Tengo más argumentos para hacer un buen torneo.

¿Qué es lo que ha cambiado con respecto al debut?

En ese momento estaba muy chico. Había nervios y ansiedad ¿, pero ahora eso ya no cuenta. Tengo más experiencia para sacar adelante los partidos, para marcar mejor al rival.

¿Cómo ves a Alianza? ¿Mejorar las campañas anteriores es una obligación?

En general no le fue bien a los equipos peruanos. No sé si somos los mejores o no, pero tenemos plantel para competir.

¿Se puede prometer algo más que competir para este año?

Haremos una buena campaña. Escuché que hablan bien del equipo por jugadores que tenemos. Si bien es cierto contamos con un buen plantel, hay que demostrarlo. En la cancha no se gana con nombres.

¿Puedes contarnos la historia de la razón por la que te dicen ‘Mudo’?

(Risas) Cuando me promueven al primer de Cristal, estaban Flavio Maestri, ‘Chorri’, Miranda, Jorge Soto, Marengi, Ferrari... y yo era callado. ¿Qué podía contarles? Ni siquiera salía a conferencias, porque no me gustaba hablar. ASí fue como nació, pero la verdad no me molesta.

De los técnicos que tuviste, 'quién te marcó más?

No quiero ser ingrato y dejar a nadie de lado. Todos me dejaron buenas enseñanzas. Pero uno de los bravos fue Jorge Jesús (en el Braga), que ahora conduce a Flamengo. Es muy temperamental, se transformaba para dirigir.

¿Qué sientes cuando los más chicos dicen que aprenden jugando a tu lado?

Eso motiva. Que te vean como referente demuestra que algo bueno he hecho. Siempre trato de dejarles algo con lo poco que aprendí. Pero ojo, todavía tengo para jugar más años.

¿Conversaste con Ricardo Gareca? ¿Te sientes listo para volver a la Selección?

La Selección Peruana marcó mi vida por todo lo que me tocó vivir. Estuve en buenos y malos momentos, y el mejor fue la clasificación al Mundial de Rusia. Siempre dejaré todo por la Selección.

La lesión es cosa del pasado. ¿Le pediste a Bengoechea jugar todos los partidos?

El profesor es quien decide si me pone o no. Obvio que si me siento bien, voy a jugar, pero no depende de mí a veces. Yo quiero estar siempre al equipo.

