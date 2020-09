Alianza Lima tiene su primera baja para el partido contra Estudiantes de Mérida por la Copa Libertadores. Beto Da Silva sufrió una nueva lesión y es casi un hecho que no defenderá a la blanquiazul en el reinicio del certamen de clubes más importante del continente.

Según pudo conocer Depor, el atacante nacional sufrió un golpe en la pantorrilla derecha, lo que lo llevó a ser sometido a una resonancia magnética quedando prácticamente, fuera de la lista de viajeros a Venezuela para este lunes.

Beto Da Silva no ha podido ser parte de muchos encuentros en Alianza Lima debido a las constantes lesiones que sufrió, siendo un dolor de cabeza para Mario Salas, quien no tiene muchas variantes en ofensiva, si se suma la salida de Adrián Balboa y Federico Rodríguez de la institución de La Victoria.

Mérida y su baja sensible para el duelo contra Alianza Lima

El entrenador de Estudiantes de Mérida dio a conocer las complicaciones que tiene para llegar a Venezuela de su natal Argentina. Incluso, no está seguro si es que podrá estar a tiempo para el compromiso de sus pupilos contra Alianza Lima por la Copa Libertadores.

Ante esa situación, junto a su comando técnico, evalúa los diversos escenarios posibles para poder mantener comunicación con sus dirigidos en la previa y durante los cotejos por el certamen de clubes más importante de nuestro continente.

En comunicación con el diario Olé, Martín Brigani contó que una de las principales opciones que maneja, es la de dirigir a Estudiantes de Mérida por celular en el partido contra Alianza Lima. “Si veo algo que no me gusta en el cotejo, voy a comunicar que se hagan cambios. Igual, considero que esto sería un poco autoritario porque no sabré lo qué está pasando con las pequeñas cosas que por TV no se pueden ver. Tendrá que haber consenso con el asistente, con una comunicación corta en ese momento”, sostuvo el entrenador argentino.

