Beto da Silva se estrenó con Alianza Lima en el encuentro ante Nacional. El delantero disputó 60 minutos e hizo un buen papel con el conjunto íntimo, sin embargo, no logró marcar en el cotejo. En declaraciones, el delantero nacional expresó su sentir respecto a su participación.

“Me sentí bien, creo que el equipo jugó bien, pero el equipo no pudo hacer gol. Me preguntó (Bengoechea) si estaba bien y, felizmente optó por mí, sin embargo, no pudimos ganar”, afirmó el delantero íntimo.

Los íntimos iniciaron con el pie izquierdo la Copa Libertadores. Alianza Lima no pudo recuperarse del único gol del encuentro. Santiago Rodríguez anotó a los 12 segundos de iniciado el choque, tras un pase largo de Mathías Suárez y error de la defensa ‘blanquiazul’.

Beto da Silva y la Selección Nacional

“Vamos por buen camino, pero creo que tuvimos ocasiones. Deseo campeonar con Alianza. Quiero ser el Beto que hace muchos goles y volver a la Selección”, indicó Beto da Silva.

Beto da Silva llegó a Alianza Lima, tras un paso errático en Deportivo la Coruña de la Liga 123. El delantero regresó al campeonato nacional con el objetivo de tener continuidad; y, de darse la posibilidad, ser convocado por Ricardo Gareca para la Selección Peruana.

Próximos partidos de Alianza Lima

Alianza Lima deberá pasar la página y enfocarse en el encuentro del domingo 8 de marzo. Los íntimos irán al estadio Monumental de Ate para enfrentar a Universitario de Deportes por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Además, Alianza Lima deberá viajar a Argentina para su segundo cotejo por Copa Libertadores. Los íntimos jugarán contra Racing de Avellaneda el jueves 12 de marzo.

