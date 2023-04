Al final, ambos se repartieron los puntos y el equipo de ‘Chicho’ Salas le compitió al subcampeón del 2022 y cerró el partido con mejores sensaciones para afrontar lo que venga de la Libertadores (y de paso cortar la racha de 30 partidos sin ganar). Eso sí, el hincha de Alianza se dio cuenta de que hubo dos versiones del equipo en el partido, una en el primer tiempo con Cueva al mando y otra con el ‘Rifle’ Andrade en la recta final, por lo que salta la pregunta, ¿quién debería ser el titular?

La lucha por un puesto

Cueva fue el último refuerzo íntimo para esta temporada y ‘Chicho’ le dio la confianza desde el vamos ante Atlético Paranaense. El técnico de Alianza confió en todo lo que representa ‘Aladino’, aunque no esté todavía en su mejor condición física ni el nivel futbolístico que todos conocen (venía de jugar dos partidos de la Liga 1, 41′ en total). En los 71′ que estuvo en el campo, el ‘10′ no pudo darle desequilibrio al ataque blanquiazul; le costó asociarse y tuvo destellos de buen fútbol.

Partidos de Cueva con Alianza Minutos Jugados Gol Asistencia Competición Sport Huancayo 2-1 Alianza 19′ - - Liga 1 Atlético Grau 1-2 Alianza 22′ - - Liga 1 Alianza 0-0 Paranaense 71′ - - Libertadores

De acuerdo a Sofascore, fue el jugador titular de Alianza Lima que menor puntaje tuvo, con 6.5, incluso por detrás de Edison Chávez (6.8), quien terminó lesionado a la media hora de juego. Según el mapa de calor, Cueva se recogió más, tuvo más presencia en la mitad de la cancha, pidiendo la pelota y comandando las jugadas de peligro, pero avanzó regularmente hasta tres cuartos de cancha (no pisó mucho el área) y se posicionó más por la banda izquierda.

Mapa de calor de Christian Cueva. (Sofascore)

Dio 29 de 35 pases acertados (83%), pero no completó centro alguno ni fue efectivo con la pelota larga. No solo eso, no remató a puerta ni desviado, tampoco tuvo remate bloqueado alguno y perdió el balón 11 veces, lo que demuestra aún su falta de nivel y ritmo. “Poco a poco voy a ir generando asociaciones con los compañeros. En un partido no puedo definirme. El momento de llegar al nivel que yo quiero va a estar cerca”, dijo Cueva tras el partido a modo de autocrítica.

La falta de ritmo de Cueva se vio reflejado en las pocas llegadas de Alianza cuando estuvo en el campo. Ya para el segundo tiempo, ‘Chicho’ movió el banco e hizo entrar al ‘Rifle’ Andrade, quien venía de dar dos asistencias ante Cienciano. El colombiano entró a los 71′ y el tiempo que estuvo en el campo, los íntimos tomaron otro ‘aire’. El juego fue más desequilibrante, directo, poniendo en aprietos a Paranaense.

De acuerdo al mapa de calor de Sofascore, Andrade, a diferencia de Cueva, avanzó más por el lado izquierdo y su juego se centró ahí en tres cuartos de cancha hacia adelante, sin estar tanto en la mitad de la cancha, sino en la ofensiva. El colombiano, aprovechando su desequilibrio y manejo de balón, fue clave para la expulsión de Heleno, ya que el central le cometió una falta y se ganó la segunda amarilla.

Mapa de calor de Andrés Andrade. (Sofascore)

En los cerca de 20′ que estuvo en el campo, dio la sensación de que hizo más que Cueva y el equipo íntimo estuvo más cerca de abrir el marcador. Realizó 26 toques de balón, acertó en 10 pases de 11 posibles (91%), dio dos pases claves y tiró un centro efectivo. Eso sí, no pudo rematar al arco ni tirar un balón desviado y perdió el balón ocho veces. Su puntuación fue de 7.1

Si bien ‘Chicho’ apostó por Cueva en el ‘11′ titular, para lo que venga de Libertadores y de Liga 1, tendrá que plantearse más de una situación, pues si bien ‘Aladino’ no está en su mejor nivel, con el paso de los partidos, recuperará ese ritmo que todos conocemos. Pero eso podría implicar también no aprovechar del todo el buen momento del ‘Rifle’.

El ‘cafetero’ lleva seis partidos en el torneo local, un gol y dos asistencias. Además, ha sido titular en cinco de esos compromisos. Del total de partidos jugados, cuando el ‘Rifle’ estuvo en el campo, Alianza ganó cinco ocasiones y perdió solo una. El fútbol es de momentos, y el ‘Chicho’ Salas tendrá que tomar decisiones para los próximos compromisos. Él tendrá la última palabra.

Partidos del ‘Rifle’ Andrade con Alianza Minutos Jugados Gol Asistencia Competición Alianza 2-0 Sport Boys 66′ - - Liga 1 Universitario 1-2 Alianza 12′ - - Liga 1 UTC 0-1 Alianza 66′ - - Liga 1 Alianza 2-0 Cusco FC 69′ 1 - Liga 1 Sport Huancayo 2-1 Alianza 71′ - - Liga 1 Alianza 2-0 Cienciano 90′ - 2 Liga 1 Alianza 0-0 Paranaense 19′ - - Libertadores









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.