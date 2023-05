Guillermo Salas y compañía partió esta tarde al aeropuerto internacional Jorge Chávez, para tomar el vuelo directo a Brasil, para lo que será el partido contra Atlético Mineiro, por la tercera jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2023. La responsabilidad que tiene Alianza Lima es grande, en especial, por liderar el grupo G y ser el equipo peruano mejor ubicado en lo que va del certamen.

No obstante, el plantel sabe que no debe confiarse, pese a su buena ubicación en la tabla, pues conseguir un resultado positivo en tierras cariocas no será sencillo. En ese sentido, Christian Cueva manifestó que el rival que tienen “jerarquía, como equipo e individualmente”, pero que ello no los debe desconcentrar, pues “lo que más nos importa es que nosotros sigamos por el mismo camino”.

Asimismo, enfatizó que se debe seguir con el estilo de juego, especialmente, con humildad. “La idea es siempre, sobre todo cuando es un buen momento, mantener los pies sobre la tierra. Poder ir a Brasil como Alianza lo viene haciendo, de igual a igual, como equipo grande que es, y tratar de buscar una victoria. Después veremos qué propone el partido”, agregó.

Sobre la responsabilidad que tienen frente a Atlético Mineiro, no solo por el presente que tienen en la Liga 1, también por estar como líderes en su grupo, ‘Aladino’ indicó que “el fútbol y estar en Alianza es llevar consigo una presión muy grande. Todos mis compañeros están motivados y preparados, así que creo que todos juntos vamos a salir adelante”.

Un punto que no dejó de lado fue la unión que hay entre los jugadores, la misma que ha permitido que en todo momento sigan remando hacia el mismo objetivo. Al respecto, Cueva lo señaló como “la clave que nos llevó quizá a tener más resultados y eso hay que mantenerlo”.

Alianza Lima descansó en la fecha 14 del Torneo Apertura, tiempo que aprovechó para preparar de manera exhaustiva el duelo contra Atlético Mineiro, por la tercera fecha de la fase de grupos en la Libertadores (el compromiso se desarrollará en Belo Horizonte). El partido contra Atlético Mineiro está previsto para el miércoles 3 de mayo a las 3:30 p.m. en el estadio Mineirao.





