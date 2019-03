La contundente respuesta de Marcelo Gallardo tras el reclamo que realizará Alianza Lima ante CONMEBOL

Fiel a su estilo, Marcelo Gallardo le puso paños fríos a una situación muy caliente. Esto luego de que Alianza Lima anunciara públicamente que realizará un reclamo ante CONMEBOL por dos motivos puntuales: a) porque, según alegan los íntimos, el técnico de River Plate utilizó un aparato de comunicación mientras observaba el choque por Copa Libertadores desde un palco en el Nacional, a pesar de la sanción que arrastra; b) porque la actuación de Wilmar Rolando, juez que dirigió el encuentro, no fue buena.

“No tengo nada que decir. Me sorprende el reclamo porque nunca tuve un handy en mi mano ni me comuniqué con mis ayudantes. Así que me sorprende. Había gente conmigo pero no entiendo el reclamo”, afirmó Marcelo Gallardo ante el reclamo que realizará Alianza Lima.

“Tampoco entiendo el reclamo sobre Enzo Pérez ¿Un insulto? Bueno, deberían presentar argumentos mucho más sólidos”, agregó el estratega de River Plate, luego del partido por Copa Libertadores que se jugó en el Estadio Nacional.

En ese marco, Marcelo Gallardo dio su descargo ante los medios argentinos y ahondó sobre el tema Enzo Pérez, que no solo insultó a Pedro Gallese, mientras el portero de Alianza Lima pedía ser atendido, sino que también provocó a los hinchas íntimos tras realizar un polémico gesto.

“Veo el gesto de Enzo Pérez que se toca el pecho cuando sale de la cancha, pero no veo el insulto. Y si hubo un insulto, Enzo debe ser el más preocupado porque cuando en un estadio en el que recibís miles de insultos a veces perdés la calma, pero no pasó a mayores, no hay que darle más vuelta al asunto. Hoy se reclama por todo. Hay que reclamar por cosas importantes. Y no tengo nada para decirle a la gente de Alianza Lima porque yo estaba en un palco que tenía cerca a sus hinchas y conmigo se portaron diez puntos, no me hicieron ni siquiera un gesto. Es más: cuando llegamos al estadio nos trataron con mucho respeto”, concluyó.

