Alianza Lima: cosas que debe mejorar antes del debut en la Copa Libertadores

Solo 10 días separan a Alianza Lima de su debut en Copa Libertadores ante Boca Juniors. El hincha está ilusionado con ver a su equipo competir de igual a igual con uno de los más bravos del continente; sin embargo ese optimismo se ha envuelto en una alarmante preocupación generada por los 3 primeros duelos que jugaron los íntimos en el Torneo de Verano.

Cuatro puntos de 9 posibles no es algo como para volverse locos, no obstante, muy aparte del resultado, lo visto sobre el terreno de juego en Alianza no ha convencido y a estas alturas es una moneda al aire saber si este nivel alcanzará o no para frenar a Tévez y compañía.



A continuación algunas de las cosas que deben mejorar rápidamente los íntimos para poder competir ante el gigante argentino:

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: los memes siguen vacilando a los blanquiazules

-Controlar el temperamento: En 3 partidos, Alianza Lima recibió 12 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas, que incluso pudieron ser más si Haro decidía expulsar a Quevedo por su dura entrada contra Revoredo.



Cuando no salen las cosas como se planean, en Alianza suelen descontrolarse y abusar del juego brusco. Algo que, ante un rival como Boca, puede sentenciar el partido.

-Alimentar a sus delanteros: El ataque de Alianza Lima hasta ahora se ha basado en aprovechar al máximo las pelotas parada y luego en la habilidad de Hohberg para desbordar y llegar hasta la portería rival.



Del '9', sea Pósito o Leyes, ha habido poco y muchos piensan que lo mejor es traer a un nuevo atacante. No obstante, sin Aguiar en el equipo, han sido escasas las veces que los delanteros han sido bien alimentados. En el gol de Pósito en Ayacucho, por ejemplo, él se las ingenió para pescar un rebote, porque, en general, son pocos los pases gol que recibe, síntoma de que Alianza está fallando también en la generación de oportunidades.

Universitario de Deportes vs. Alianza Lima: día, hora y canal del clásico por el Torneo de Verano



Fortalecer las bandas: Pasó en la presentación del equipo y contra Sporting Cristal. En Alianza los laterales están quedando expuestos al uno contra uno y no responden. Tanto a Garro como a Duclos les cuesta contra los habilidosos y, sin ayuda, es casi imposible que cada taque por su banda no termine en un centro peligroso o una situación manifiesta de gol.



Ambos jugadores son poco auxiliados por los extremos y eso es algo que debe mejorar en el equipo, sobre todo, cuando se viene un equipo que explota tanto el juego por afuera como Boca.

Alianza Lima y Boca Juniors se medirán el próximo miércoles 1 de marzo en el Estadio Nacional en el inicio del grupo 8 de la Copa Libertadores.

Mario Salas: "Sporting Cristal hizo ver que Alianza Lima tenía un hombre menos y es una virtud". (USI / Mauricio Motta)

