Alianza Lima y su fixture en la Copa Libertadores tras clasificación de Palestino

Alianza Lima ya conoce a todos sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de que Palestino eliminara a Talleres de Córdoba en el partido de vuelta, por la tercera fase. Con el grupo completo, este sería el fixture de los blanquiazules en el torneo más importantes del continente.

Rol de partidos del grupo A por la Copa Libertadores:

06 de marzo

17:15 Palestino vs Inter de Porto Alegre

19:30 Alianza Lima vs. River Plate



13 de marzo

19:30 Inter de Porto Alegre vs. Alianza Lima

19:30 River Plate vs. Palestino



02 de abril

19:30 Palestino vs. Alianza Lima



03 de abril

17:15 Inter de Porto Alegre vs. River Plate



09 de abril

19:30 Inter de Porto Alegre vs. Palestino



11 de abril

17:00 River Plate vs. Alianza Lima



24 de abril

17:15 Palestino vs. River Plate

19:30 Alianza Lima vs Inter de Porto Alegre



07 de mayo

19:30 River Plate vs. Inter de Porto Alegre

19:30 Alianza Lima vs. Palestino

Palestino logró este miércoles su boleto al grupo A de la Copa Libertadores luego de eliminar al Talleres de Córdoba (Argentina), donde milita el peruano Miguel Araujo. Igualó 2-2 en la ida y venció 2-1 en la vuelta, disputada en Santiago.

Palestino será tercer rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores

Toda una proeza del club chileno, que dejó en el camino al Independiente Medellín en la segunda etapa previa del certamen internacional.

Alianza Lima debuta ante River Plate en el Estadio Nacional el miércoles 6 de marzo a las 7:30 p.m. Miguel Ángel Russo alista cambios importantes en su formación ante su próximo rival (César Vallejo), a fin de tener un equipo consolidado ante el club argentino.

Alianza Lima anunció la venta de entradas para el partido ante River Plate por la Copa Libertadores. (América TV)

“Nos faltaría incluir tres o cuatro jugadores más”, afirmó Miguel Ángel Russo

El drama que vive River Plate antes de enfrentar a Alianza Lima por la Copa Libertadores 2019

Alianza Lima ya tiene su primera baja para debut contra River Plate en la Copa Libertadores

La reacción de la prensa argentina sobre los precios de las entradas para el debut de River ante Alianza

¡Al número 1! Palestino remontó, venció a Talleres y avanzó a la fase de grupos de la Libertadores

La 'Copa' de las polémicas: Conmebol multa a equipos chilenos por errores en presentación de listas