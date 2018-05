A pesar de que Pablo Bengoechea es respaldado por la dirigencia de Alianza Lima , en los pasillos se rumorea sobre su posible salida del club. Los números no lo acompañan en esta temporada. Y a esto se suma la eliminación de la Copa Libertadores , tras caer ante Palmeiras. ‘Bengo’, al menos, confía en revertir el mal momento, pero se incomodó al ser consultado sobre su continuidad como técnico.

“Les pido, encarecidamente, con respecto a temas de trabajo, Alianza Lima se los comunicará. No se preocupen tanto por eso. Preocúpense por trabajar. Cuide su trabajo, que yo cuido el mío. Me preocupa mucho la gran intención que tienen porque yo deje el cargo. No hicimos una buena Copa Libertadores, pero no tiene nada que ver con dejar el cargo”, respondió Bengoechea en conferencia de prensa.

En ese sentido, el técnico uruguayo criticó al arbitraje de Conmebol y lo calificó de “parcializado”. “No nos tocan argentinos o uruguayos. Solo pasó contra Boca Juniors y fue el mejor arbitraje que tuvimos en la Copa. Eso no te deja salir del fondo. Se manejan bien los partidos”, agregó.

Alianza Lima cayó 3-1 ante Palmeiras en Matute por la Copa Libertadores

Por otro lado, Bengoechea manifestó que Palmeiras hizo gala de su jerarquía y se impuso con facilidad ante los íntimos. Además, el estratega confesó que esperó hacer más puntos en la Copa Libertadores para competir ante los grandes como Boca Juniors y Junior de Barranquilla.

“ Alianza es un hospital que no ha podido jugar la fase de grupos. Fue necesario tener al 100 por ciento a jugadores de jerarquía, pero no pudimos”, concluyó.

