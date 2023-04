No fue el resultado que todos esperaban, pero siempre es importante sumar. Alianza Lima no pasó del empate (0-0) ante Athletico Paranaense en su debut en la Copa Libertadores; sin embargo, dejó una imagen para destacar: el equipo fue capaz de competir ante el subcampeón de América. Panorama que deja tranquilo a Pablo Sabbag de cara a lo que se le viene a los blanquiazules de manera internacional.

“Salimos a proponer y buscar la victoria todo el tiempo. Nos enfrentamos al subcampeón de América y fue muy parejo el partido. Me voy contento por la entrega y personalidad que tuvo el equipo, aunque no fue el resultado que queríamos, eso sí nos deja un poco tristes pero esto recién empieza. Sé que estamos para cosas grandes, ojalá podamos avanzar en esta Libertadores, es difícil pero con la calidad que tenemos podemos pelearlo”, comenzó explicando el colombiano a las cámaras de GOLPERU.

Asimismo, el delantero íntimo se refirió a lo vital que fue no haber perdido ante los brasileños, ya que así aún siguen en carrera de cara a lo que serán los próximos partidos de la Copa Libertadores. “Es muy importante sumar de a tres en casa. En Copa es importante que si no lo puedes ganar tampoco lo pierdas y ahora toca ir a buscar a Paraguay los tres puntos, no de hay de otra”.

Finalmente, el jugador ‘cafetero’ habló del partido de este domingo ante Alianza Atlético en Sullana. “Es un equipo bueno, la cancha es complicada y el horario, son varios factores, pero somos Alianza y tenemos la obligación de ir a ganar en cualquier cancha y en cualquier horario”.

¿Qué se viene para Alianza Lima?

Luego de enfrentarse ante Paranaense en Lima, el equipo ‘blanquiazul’ retornará al torneo local para medirse ante Alianza Atlético, en el marco de la jornada 11 del Torneo Apertura 2023. El partido se realizará este domingo 9 de abril e iniciará desde la 1:00 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Melanio Coloma.

Cabe destacar que el equipo dirigido por Salas se enfrentará seis días después ante la Academia Cantolao, por la fecha 12 del campeonato nacional. Eso sí, este encuentro se dará previo al cotejo ante Libertad, rival con el que chocará por la jornada 2 del Grupo G de la Copa Libertadores 2023.

