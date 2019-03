Periodista argentino minimizó a Alianza Lima: "No creo que sea tan grande como Sporting Cristal"

Alianza Lima debutará por Copa Libertadores frente a River Plate. Los 'Millonarios' son los actuales campeones del certamen internacional. En Argentina ya comenzaron a opinar sobre el equipo de Miguel Ángel Russo y los comentarios no les gustará nada a los blanquiazules.

El debate inició cuando un grupo de periodistas se refirieron al partido entre íntimos y millonarios. Consideraron muy alto el costo de las entradas para el hincha visitante, en un principio. Además comparó a Alianza Lima con Sporting Cristal.

"¿Tanto público tiene Alianza Lima como para llenar el estadio? Vamos a reconocer que es uno de los grandes de Perú, pero no creo que sea tan grande como Sporting Cristal, qué se yo. Podrían haberle dado un poquito más a River", comentó Horacio Guabana en Radio Sentidos.

Además, el periodista argentino arremetió en contra del equipo victoriano al minimizar su participación en Copa Libertadores:"¿A parte River con qué va, con la cuarta? Alianza Lima siempre participa en la copa, pero no llega muy lejos. Son de esos equipos que participan y no tienen gran envergadura en lo que es torneos internacionales, juegan solo por participar", declaro el periodista.

"Será una cancha llena me imagino, no creo que como la de Sporting Cristal, no creo que tenga tanto como Cristal. Si River hace los deberes bien, fácilmente le puede hacer tres o cuatro goles a Alianza. Pero esto es fútbol. Si Gallardo juega como lo hizo contra Patronato, en Alianza van a festejar una vez en su vida", finalizó.

