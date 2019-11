La designación del Monumental como el escenario para la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo, motivó el aplauso de diferentes personajes del fútbol nacional e internacional y hasta del clásico rival, Alianza Lima. Tomás Costa no se midió al momento de aplaudir la elección de Conmebol y destacar las cualidades del estadio de Universitario de Deportes.

"Los limeños todavía están un poco sorprendidos por la designación. De a poco van cayendo que van a recibir tanta gente y es lindo que Perú pueda recibir a muchos turistas para mostrar el país”, dijo en una entrevista con el programa ‘Jogo Bonito’ de una radio argentina.

"El estadio Monumental es impactante, es uno de los más lindos que conocí en mi vida. Todo el año tiene el campo de juego con buen estado. Lo usa solamente la 'U' para jugar y ni siquiera entrenan allí”, añadió el blanquiazul.

Tomás Costa destacó la amabilidad del hincha peruano de una manera muy peculiar: “En Perú quieren muchos a los argentinos. El limeño es muy considerado con los turistas, son muy amables. Siempre te invitan a comer. En Perú podes comer por el precio entre 5 y 25 dólares. Hay lugares que no parecen buenos y terminas comiendo de gran manera. Hay que animarse con la comida porque es muy rica”.

El defensa de Alianza Lima lamentó la situación que se vive en Chile, razón por la que se pasó la final a Lima. "Hablo con muchos amigos chilenos que tengo. Me tocó jugar en la U Católica y es algo totalmente distinto, en el club me tocó estar bien. Es bueno que la gente pueda expresarse, es un país con una desigualdad muy grande. En Chile hay una forma de vivir que si te quieren echar, te echan y no tienes como reclamar. Hay personas que tienen muy pocos derechos. Esto de los boletos fue la gota que rebalsó el vaso y la gente salió a protestar”, dijo.

El popular ‘Tommy’ también se refirió a Alianza Lima y la posibilidad de salir campeón en el Torneo Clausura. ""El día de la final me toca jugar en Tarapoto, es un lugar que es parte de la selva. Cuando llegas ahí, te dan una medalla, je. Jugamos contra Unión Comercio. Mucha humedad y calor", declaró.

Copa Libertadores: arrancaron los trabajos en el Monumental. (Video: José Luis Saldaña)

