Alianza Lima recibirá esta noche a Atlético Miniero en el estadio Alejandro Villanueva, por la quinta jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2023. Los blanquiazules saben que será un reto crucial, ya que se juegan la posibilidad de seguir compitiendo a nivel internacional. No obstante, el cuadro brasileño no dejará escapar la posibilidad de pasar a octavos, por lo que no se irán del país sin los tres puntos, tal y como lo manifestó su jugador Renzo Saravia.

En conferencia de prensa, el defensa del ‘Gallo’ indicó que “en la Copa Libertadores no tenemos mucho margen de error. Un error puede costar muy caro. Venimos a ser protagonistas, obviamente, respetando al equipo local. Lo que representa la camiseta es ganar en cualquier lugar y vamos a intentar hacer eso, es una obligación que tenemos cada tres días, ganar y ganar”.

Pese a ello, no desestimó el nivel que ha demostrado el plantel de Guillermo Salas. “Sabemos que tienen jugadores muy importantes, vienen de ganar un partido 6-1 aunque en el último partido no pudieron conseguir una victoria pero se motivan para la Libertadores. Será un partido duro pero la idea es llevarnos los tres puntos”, expresó a los medios.

“Alianza es un equipo grande, que tiene jugadores en distintas posiciones y más allá de las lesiones pueden hacerlo de la misma manera. Tiene una forma de jugar muy buena, creo que no va a ser una desventaja. Va a ser un partido duro, un partido fuerte, físicamente va a ser difícil”, afirmó. Si bien Saravia no estuvo en el primer cotejo que ambos clubes disputaron, sabe lo que cada equipo se juega en este grupo.

En ese sentido, sostuvo que el grupo G “es muy parejo. Todos estamos en igualdad de condiciones, tanto para clasificar como para quedar fuera. Obviamente, tenemos que ganar, tratar de seguir haciendo lo que venimos haciendo y si continuamos así vamos a quedarnos con los tres puntos y cumplir con el objetivo”.

Finalmente, dio a conocer cómo fue la semana de preparación para el duelo de esta noche, el cual se jugará desde las 7:00 p.m. en Matute. “Fue una semana atípica, porque venimos de una eliminación de Copa Brasil y fue muy duro para todos nosotros, no lo esperábamos. Tuvimos la posibilidad de conseguir una victoria en el clásico que sirvió anímicamente para enfrentar la Libertadores, que es una de las prioridades”, sentenció.





