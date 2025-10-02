Alianza Lima vs Boca por la Copa Libertadores Femenina | Diseño: Christian Marlow
Alianza Lima vs Boca por la Copa Libertadores Femenina | Diseño: Christian Marlow

vs. (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la Copa Libertadores Femenina 2025, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la . Según la programación de la CONMEBOL, el partido arrancará a las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del jueves 2 de octubre del 2025. La transmisión está a cargo de Pluto TV para toda Latinoamérica, además de la versión digital PlutoTV. Ojo, recomendamos no seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Alianza Lima vs Boca por la Copa Libertadores Femenina | Video: Movistar TV
Alianza Lima vs Boca por la Copa Libertadores Femenina | Video: Movistar TV

TAGS RELACIONADOS