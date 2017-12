Alianza Lima vs. Boca Juniors: Guillermo Barros Schelotto analizó el grupo y habló de los íntimos

Conoce al campeón. Guillermo Barros Schelotto, técnico de Boca Juniors , habló en caliente del grupo que le tocó al xeneize en la Copa Libertadores 2018 y sobre todo de Alianza Lima , club al que enfrentará de forma oficial después de más de cincuenta años. El argentino reveló qué le preocupa de los peruanos.

"Los argentinos y brasileros estamos un paso por encima de otras ligas por historia más que por actualidad. Boca Juniors, por historia es candidato como son River, Racing o los brasileros que ganaron el torneo", respondió el 'Mellizo'.

Y aunque Guillermo Barros Schelotto reveló que los grupos "son todos muy parejos", sabe que tiene un historial que lo favorece, sobre todo con Palmeiras contra el que se ha enfrentado varias veces en los últimos años.

Pero en el grupo 8 también está Alianza Lima de quien el entrenador xeneize aseguró que "se hace muy fuere de local, pero confío en lo que pueda hacer Boca. Nos vamos a preparar bien en enero para terminar de la mejor manera el torneo local y hacer una buena Copa. Antes de ver si somos candidatos lo importante es saber si podemos pasar de fase".

Para la Copa Libertadores 2018, Boca Juniors podría contar con Carlos Tévez. Sin embargo el entrenador prefirió no opinar. "NO puedo hablar en algo en lo que no tenemos injerencia (futuro de Tévez). En todo caso, nosotros respondemos a un equipo y no solo por un jugador".

