Alianza Lima vs. Boca Juniors: la polémica sobre el precio de las entradas para la hinchada 'xeneize'

Aseguran estar llamando y llamando a Matute, pero nadie les contesta. Cada vez falta menos para el debut en la Copa Libertadores ante Alianza Lima y en Boca Juniors están escandalizados con los precios de las entradas que los íntimos han dispuesto para la hinchada argentina.

Christian Gribaudo, dirigente de Boca, confesó en ESPN, la incertidumbre que les genera esta situación. Contó que los íntimos no responden y que no les han notificado los precios de las localidades para su hinchada.

Desde hace varios días estamos intentando comunicarnos con la gente de Alianza Lima, pero no sé qué pasa con los teléfonos que suenan y nadie atiendo. Obviamente no estamos de acuerdo con el valor que se está hablando, que son 130 dólares la entrada más barata. Y hay otras entradas que nos ofrecen, extraoficialmente claro, de 260 dólares", dijo el directivo de Boca.

Sus palabras se viralizaron rápidamente y encontraron respuesta en el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos. El dirigente íntimo explicó el motivo de los precios.

"Todos saben que el club vive una realidad deportiva y económica y como tal estamos tratando de salir adelante, pero, más allá de eso, considero que hay caminos para dialogar y yo no le voy a enseñar a nadie cuáles son esos caminos. No me parece bien que estos mensajes se hagan a través de la prensa. Nosotros somos respetuosos de todas las instituciones y por tanto vamos a mantener los acuerdos que se tomaron y lo digo sin ninguna clase de soberbia y sin pasar por encima de nadie", dijo Zevallos.

Los íntimos han puesto a la venta las entradas para los hinchas visitantes con los siguientes precios: de 131 dólares (420 soles) Occidente Visitante y 2300 dólares (7,460 soles) en Palco exclusivo para la gente de Boca.

