Alianza Lima vs. Boca Juniors: ¿En cuánto están valorizados los equipos en el mercado de pases?

En el terreno, son once contra once. Pero fuera de ella, las diferencias son abismales. Boca Juniors , repleto de estrellas como Carlos Tevez, enfrentará a un Alianza Lima convencido de apoderarse de los tres primeros puntos en su debut por la Copa Libertadores. Los íntimos no se sienten menos, bajo la filosofía de Pablo Bengoechea.

“Estamos informados en cómo gastó dinero para armar su plantel. No siempre gana el que más gasta. No siempre gana el que juega mejor o el mejor equipo. Eso es lo más bonito del fútbol. Y de eso nos agarraremos para hacer un buen partido ante Boca”, advirtió Bengoechea, hace unos días atrás.

¿En cuánto están valorizados Boca Juniors y Alianza Lima en el mercado de pases? Por un lado, el club argentino está tasado en más de 100 millones de dólares, según Transfermarkt, la página alemana especializada en valorizar a futbolistas y clubes del mundo.

De acuerdo Transfermarkt, Cristian Pavón (15 millones de dólares) y Carlos Tevez (3 millones de dólares) son los jugadores con mayor aprecio en el mercado de pases. El primero tiene 22 años y es la joya del club argentino. Mientras que el segundo es un crack con un pie en el retiro.

En tanto, Alianza Lima está estimada en 10 millones de dólares, siendo Carlos Ascues y Miguel Araujo (casi 1 millón de dólares) sus futbolistas mejor valorizados en el mercado de pases.

