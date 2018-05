Alianza Lima vs. Boca Juniors chocan este miércoles en 'La Bombonera'. El encuentro está pactado para las 7:45 p.m. y será transmitido por FOX SPORTS 2. Este partido marca la despedida del cuadro blanquiazul de la Copa Libertadores 2018 .

El equipo de Pablo Bengoechea ya está eliminado de la Libertadores, pero eso no significa que no quiera despedirse con una victoria del torneo internacional. Aunque no la tendrá fácil porque los 'xeneizes' están obligados a ganar para seguir con vida en la Copa.

Boca Juniors debe vencer a Alianza Lima y que el Palmeiras gane o empate ante el Junior de Barranquilla en la sexta y última jornada del Grupo 8 para clasificarse para los octavos de final de la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs. Boca Juniors: así van las apuestas

Casa de apuesta Boca Juniors Empate Alianza Lima Te apuesto 1.02 7.00 20.00 Betsson 1.04 9.35 30.00 Bet365 1.083 10.00 23.00 Inkabet 1.08 9.00 23.00

Palmeiras, ya clasificado, lidera con 15 puntos, seguido por el Junior con 7, Boca Juniors con 6 y el Alianza Lima, colista con uno.

Si Junior gana, Boca quedará eliminado. Si empata, el xeneize deberá ganar, pero si los colombianos pierden, a los argentinos les bastará un empate para clasificarse para los octavos de final.

Como Alianza Lima no tiene posibilidades de clasificarse, Pablo Bengoechea le dará la oportunidad a varios jóvenes para que ganen minutos de juego.



"Intentaremos que los chicos jóvenes sigan sumando experiencia, que jueguen en un estadio lindo, como lo es La Bombonera y que le saquen provecho a estos 90 minutos para un futuro", sostuvo.

Sin embargo, los peruanos pretenden aguarle la fiesta a Boca Juniors



"No hicimos la fase de grupos que queríamos, pero tenemos respeto por la camiseta de Alianza Lima. Vamos a intentar hacer un buen partido. No existe mayor motivación que defender la camiseta de un equipo importante y con mucha historia", añadió Bengoechea.

Alianza Lima vs. Boca Juniors: probables alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Carlos Tevez, Cristian Pavón y Ramón Ábila. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Alianza Lima: Ángelo Campos; José Cotrina, Gonzalo Godoy, Aldair Fuentes, Francisco Duclós; Rinaldo Cruzado, Tomás Costa, Carlos Ascues, Kevin Quevedo, Alejandro Hohberg, Janio Pósito. DT: Pablo Bengoechea.



Árbitro. Mario Díaz de Vivar (Paraguay).

Estadio: La Bombonera.

Hora: 7:45 p.m. / EFE