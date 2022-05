Alianza Lima se despidió de la posibilidad de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores luego de caer por 2-0 ante Fortaleza en Lima. Además de tentar algún cupo a la Sudamericana. El equipo de Carlos Bustos quedó relegado en el último lugar del Grupo F, con un solo punto. Aquí el diagnóstico que realizó Hernán Barcos sobre el presente de los blanquiazules.

Tras el partido, el delantero de Alianza Lima, uno de los principales referentes del cuadro blanquiazul, conversó con la prensa y se mostró dolido por la participación del plantel en el máximo torneo continental.

“A nuestra gente, solamente, agradecerle y pedirle perdón por todo lo que está pasando”, inició el ‘Pirata’ notoriamente afectado por lo sucedido la noche del miércoles en Lima. “No podemos ganar un partido en la Libertadores”.

Hernán Barcos explicó que lo que toca es tener la cabeza en Deportivo Municipal, su próximo rival en el Torneo Apertura. “Ahora a enfocarse en el domingo, terminar la mejor forma la Libertadores y tratar de ganar el campeonato local, que es lo que nos queda. Mucha tristeza por esta gente”, agregó.

“Estar en Alianza ya es una motivación, no podemos perder eso nunca. Esto duele, es para sufrir, porque no podemos cambiar la situación, pero hay que seguir trabajando, no queda de otra”, sentenció el delantero.

Alianza Lima vs. Fortaleza: lo que viene para ambos

Alianza Lima y Fortaleza tienen que empezar a pensar en lo que sucederá luego del partido en Lima. Los blanquiazules tendrán que pensar en la Liga 1 luego de no tener posibilidades de avanzar en la Libertadores, mientras que los brasileños sueñan con la siguiente etapa.

Los dirigidos por Carlos Bustos tendrán que jugar el próximo domingo 22 de mayo ante Deportivo Municipal en el estadio Iván Elías Moreno de Villa el Salvador. Trase este duelo, preparará el partido River Plate.

Por su parte, Fortaleza enfrentará, también el domingo, a Fluminense por el Brasileirao y luego tendrá que trabajar para el decisivo partido ante Colo Colo que dará luces de su futuro en los torneos internacionales.





