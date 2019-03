Van por la hazaña: Alianza Lima llegó a Brasil para enfrentar a Internacional por la Copa Libertadores [FOTOS]

Alianza Lima vs. Internacional chocarán este miércoles 13 de marzo por la segunda fecha de fase de grupos de Copa Libertadores 2019. El duelo se jugará en el Estadio Beira-Rio a las 7:30 p.m. (hora peruana).

El elenco blanquiazul llegó a Porto Alegre este martes para enfrentar a Internacional. Ambos equipos ya se encuentran concentrados para el partido de este miércoles, en donde su mejor once saldrá a la cancha para dar batalla por seguir avanzando en Copa Libertadores.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo quieren lograr sus tres primeros puntos en el encuentro entre Alianza Lima vs. Internacional. El entrenador íntimo confía en su plantel podrá lograr un resultado positivo en el encuentro por Copa Libertadores.

Para este partido, Alianza Lima no pudrá contar con uno de sus mejores jugadores. Mauricio Affonso aún no se recupera de la lesión que tuvo en el encuentro frente a River Plate por Copa Libertadores. Es por eso que Russo no decidió convocarlo.

En el debut por Copa Libertadores del Grupo A, Alianza Lima empató 1-1 con River Plate. Por su parte, Inter de Porto Alegre superó por la mínima diferencia a Palestino, consiguiendo sus tres primeros puntos.

Así luce por dentro el estadio Beira-Rio (Foto: Getty Images / Video: YouTube)

