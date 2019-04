Alianza Lima vs. Palestino: fecha, hora y canal del partido en Chile por la Copa Libertadores 2019

Alianza Lima vs. Palestino | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | se enfrentan este martes por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 en Chile. Los íntimos irán con todo para repuntar en la tabla de posiciones del Grupo A. Alianza Lima recuperó para este encuentro a Mauricio Affonso y Rodrigo Cuba.



Alianza Lima vs. Palestino se enfrentarán este martes 2 de abril a las 7:30 p.m. en el estadio Monumental David Arellano en Chile. El partido será transmitido por FOX Sports 2 y todas las incidencias y el minuto a minuto lo encontrarás en Depor.com.

Alianza Lima tendrá una baja importante para enfrentar a Palestino en esta nueva fecha de Copa Libertadores. Felipe Rodríguez se perderá el duelo por una lesión en el tobillo izquierdo. El volante no pudo viajar a Chile con el grupo.

La divertida Previa del partido Alianza Lima UTC. (América TV)

Alianza Lima llega este importante partido, tras empatar ante UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Al respecto, Miguel Ángel Russo se mostró muy preocupado, pues "por errores de no cerrar el partido lo pagamos muy caro. Perder 4 puntos de local es demasiado".

Palestino perdió 2-1 ante Audax Italiano por el torneo chileno, pero llega con la motivación de disputar la Copa Libertadores y sumar en el Grupo A. El equipo Chileno y Alianza Lima tienen un punto en la tabla que lidera Internacional de Brasil con 6, escoltado por River Plate con dos puntos.

Alianza Lima busca su primera victoria en la Copa Libertadores ante Palestino. Los blanquiazules empataron 1-1 ante River Plate en Lima y perdieron 2-0 ante Internacional en Brasil.

Alianza Lima vs. Palestino: horarios en el mundo

México: 6:30 pm.

Perú: 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Paraguay: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am.

España: 01:30 am.

Japón: 10:30 am. (14 de marzo)

