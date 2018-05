En Alianza Lima no están conformes con el desempeño de Gabriel Leyes. Su poca cuota goleadora tiene molesto a más de un hincha. De hecho, el delantero íntimo no pasa por uno de sus mejores momentos y Pablo Bengoechea decidió esta vez no incluirlo para el choque que protagonizará ante Palmeiras por Copa Libertadores.

El delantero uruguayo no figura en la lista de 18 futbolistas que concentrará para el delantero ante Palmeiras, el cual se desarrollará en Matute este jueves. De esta manera, Pablo Bengoechea priorizó la inclusión del juvenil, Kevin Ferreyra (18 años).

Es el segundo partido consecutivo en el que Gabriel Leyes no figura en la lista de concentrados. El delantero íntimo tampoco figuró para el choque ante San Martín, el cual quedó 1-0 en contra del cuadro de Bengoechea.

“ Gabriel Leyes no está feliz, todos estamos incómodos y tampoco negamos que estamos evaluando incorporar a otro jugador. En estos momentos tenemos un plantel conformado de acuerdo a lo pedido por el entrenador y visto por la dirigencia, pero esperamos que en agosto se pueda revertir la situación tan incómoda y que el hincha tenga tranquilidad de que estamos buscando hacer lo mejor”, dijo Zevallos en Radio Ovación.

Con Janio Posito en la lista, Alianza Lima buscará su primer triunfo en la Copa Libertadores ante Palmeiras. Los brasileños son líderes del grupo y solo una catástrofe los sacaría de los octavos de final.

