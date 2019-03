Biscay tras el empate contra Alianza: "Cuando no se da el funcionamiento que uno quiere, no te vas nada conforme"

Alianza Lima vs. River Plate dejó varias personas inconformes y una de ellas fue Matías Biscay, quien asumió el rol de entrenador para el debut de los 'Millonarios' en la presente edición de la Copa Libertadores.

"No hicimos un partido tan bueno como el que estamos acostumbrados a hacer. Cuando no se da el funcionamiento que uno quiere, no nos vamos conformes", señaló el asistente técnico de Marcelo Gallardo.

La reacción de la prensa argentina tras el empate entre Alianza Lima y River Plate [FOTOS]



Sobre la actuación de Juan Fernando Quintero en el Alianza Lima vs. River Plate, Matías Biscay dijo no estar sorprendido a pesar que el colombiano no haya realizado un partido correcto con los argentinos.

"Juan Fernando Quintero es humano y tiene partidos en los que no está preciso, como ocurrió hoy día. No estamos sorprendidos porque vivimos el día a día con él y sabemos todo lo que pasa", agregó.



River Plate inició su defensa del título en la Copa Libertadores con un tibio empate frente Alianza Lima, lo que los obligará a conseguir una victoria en la próxima fecha (frente a Palestino) para no perder el paso de Internacional de Porto Alegre en el grupo A.

Así llego el bus de Alianza Lima al Estadio Nacional. (Video: @jean_maravi)

Alianza Lima: ¿Cuándo vuelven a jugar los íntimos por la Copa Libertadores?



Alianza Lima vs. River Plate: así se vivió el gol de los 'Millonarios' desde la tribuna [VIDEO]



Alianza Lima empató 1-1 ante River Plate en su debut por la Copa Libertadores [VIDEO]



El polémico gesto de Enzo Pérez que desató la ira de la hinchada de Alianza Lima [VIDEO]