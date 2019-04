Alianza Lima vs. River Plate: periodista de Fox Sports se derrite por Paolo Guerrero

Mariano Closs no para de hablar de la admiración que siente por Paolo Guerrero. El periodista de Fox Sports volvió a mencionar al jugador de la Selección Peruana durante la previa del partido entre Alianza Lima y River Plate por la Copa Libertadores.

"Todos saben que Paolo Guerrero es mi debilidad", dijo el periodista durante la transmisión del partido que se juega en el Monumental de Buenos Aires.

Un día antes el periodista argentino habló del 'Depredador' en una entrevista con ATV. "Admiro profundamente a Paolo Guerrero. Es el centrodelantero más extraordinario que tiene el fútbol de Sudamérica, es un grande de verdad. No hay un centrodelantero que juegue en Sudamérica como Paolo", dijo.

El periodista de Fox Sports también habló de la Selección Peruana y contó qué le dijo a Ricardo Gareca tras el mundial de Rusia 2018.

"Perú hizo un buen tramo final en las Eliminatorias, como Uruguay y Brasil. La Copa del Mundo de Perú no me disgustó para nada. Yo le dije a Ricardo Gareca que mereció más que la no clasificación", contó el reconocido periodista argentino.

