Alianza Lima vs. River Plate. Se enfrentan este jueves por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. El partido se jugará a las 5 p.m. (Hora peruana) en el estadio Monumental de Buenos Aires. Alianza Lima vs River Plate será un duelo de equipos necesitados, que buscarán una victoria para no complicar su clasificación a los octavos de final.



Tal como sucedió hace casi un mes contra el chileno Palestino, River Plate afrontará este partido ante Alianza Lima a puertas cerradas. El 'Millonario' está sancionado por la Conmebol debido a los graves incidentes causados por su público en la previa de la segunda final de la Copa Libertadores del año pasado ante Boca Juniors, y que obligaron a mudar la definición a Madrid.

Alianza Lima: ¿qué necesitan los íntimos para clasificar a octavos de final en la Copa Libertadores?



El brasileño Inter de Porto Alegre (10 puntos) no sólo es el líder indiscutido del Grupo A, sino que además ya se aseguró el primer boleto a los octavos de final gracias los goles de Paolo Guerrero, con lo cual sólo queda por discutir la segunda plaza, a definir entre Palestino (4, un partido más), River Plate (3) y Alianza Lima (1).

River Plate llega al partido con Alianza Lima invicto, pero también sin victorias. Sumó tres empates. En el debut se vio sorprendido ante Alianza Lima (1-1), igualó 0-0 en casa frente a Palestino, pero reaccionó en buena forma en su visita a Inter (2-2), donde igualó después de estar dos goles abajo en la cuenta.

Alianza Lima apenas rescató un punto contra River Plate, para luego caer frente a Inter (2-0) y Palestino (3-0), resultados que lo dejaron en el fondo y sin margen de equivocación de cara a los octavos de final.

Alianza Lima vs. River Plate: 5 últimos partidos

Real Garcilaso 2-1 Alianza Lima

Palestino 3-0 Alianza Lima

Alianza Lima 2-2 UTC

Ayacucho 2-0 Alianza Lima

Alianza Lima 2-2 Deportivo Municipal



River Plate 2-3 Tigre

Internacional 2-2 River Plate

Talleres de Córdova 0-2 River Plate

River Plate 3-0 Independiente

River Plate 0-0 Palestino

Alianza Lima vs. River Plate: lo que tienes que saber

River Plate ganó 11 de sus 13 partidos como local ante equipos de Perú en Conmebol Libertadores. Alianza Lima no ganó ninguno de sus últimos 13 partidos de visitante en Copa Libertadores. En Argentina acumula siete juegos sin ganar.

River Plate nunca perdió contra Alianza Lima por la Copa Libertadores. Le ganó las dos veces que lo enfrentó como local: 3-2 en 1966 y 2-0 en 1998.

Alianza Lima vs. River Plate: así pagan las casas de apuestas

Casas de Apuestas River Plate Empate Alianza Lima Te Apuesto 1.05 8.00 25.00 Bet365 1.14 6.50 15.00 Bwin 1.15 7.25 16.50 Betfair 1.07 8.0 14.0 Betsson 1.14 7.40 17.00 InkaBet 1.16 8.00 19.00 SportingBet 1.15 7.25 16.50

Alianza Lima vs. River Plate: horarios en el mundo

Perú - 5:00 p.m.

Ecuador - 5:00 p.m.

Colombia - 5:00 p.m.

México - 4:00 p.m.

Bolivia - 6:00 p.m.

Chile - 7:00 p.m.

Argentina - 7:00 p.m.

Uruguay - 7:00 p.m.

Paraguay - 7:00 p.m.

Alianza Lima vs. River Plate: probables alineaciones

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri, Bruno Zuculini, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Lucas Pratto y Matías Suárez.

DT: Marcelo Gallardo.



Alianza Lima: Pedro Gallese, Aldair Salazar, Gonzalo Godoy, José Guidino, Francisco Duclós, Tomás Costa, Wilder Cartagena, José Manzaneda, Mauricio Affonso, Kevin Quevedo y Adrián Ugarriza.

DT: Miguel Ángel Russo.



Árbitro: María Díaz De Vivar (PAR)

