Alianza Lima llegó a Buenos Aires esta mañana con el claro objetivo de intentar llevarse los tres puntos del duelo que disputará el jueves ante Racing Club por la Fase de Grupos de la Copa América 2020. Mientras dure su estadía en el país ‘gaucho’, los ‘íntimos’ se hospedan en el hotel ‘Intercontinental’, donde tendrán un grato encuentro con un grande de Argentina y es que Boca Juniors también concentra en el mismo lugar.

Miguel Ángel Russo, quien actualmente es el director técnico del equipo Xeneize y que estuvo al mando del primer equipo ‘blanquiazul’ durante unos meses en el 2019, decidió quedarse en el hall del hotel esperando al equipo ‘íntimo’ para saludarlos, teniendo en cuenta que dirigió a la mayoría el año pasado.

Sin Pablo Bengoechea

El técnico uruguayo decidió dar un paso al costado y renunció a la dirección técnica del primer equipo de Alianza Lima, después de caer 2-0 ante Universitario en el clásico que se jugó este domingo en el estadio Monumental de Ate.

“Desde que inició el año hasta el 5 de marzo, no logré convencer al plantel de lo que quería. No quedó claro lo que se tiene que hacer una institución tan grande. Comuniqué que la situación me había superado y que me siento sin fuerzas para ayudar a Alianza Lima”, sostuvo el técnico en la conferencia de prensa que brindó después de su renuncia.

Cabe precisar que, a pesar de no contar con la documentación necesaria, Guillermo Salas asumirá la dirección técnica del equipo en el choque ante Racing ya que el club solicitó una petición a la Conmebol para que puedan hacerlo, el ente rector aceptó con la condición de que, para la siguiente fecha ya cuenten con un DT con la licencia que se requieree.

