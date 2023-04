La inclusión de Jesús Castillo en el ‘11′ fue un acierto de Guillermo Salas. El que te vaya bien en Liga 1 con un equipo base no significa que tengas que jugar igual en la Libertadores, donde la exigencia es mucho mayor. Y dejó en el banco a Jairo Concha, titular indiscutible en el bicampeonato blanquiazul y hoy por hoy el futbolista más exportable del plantel. Esto ya no es novedad en ‘Chicho’, que ha tenido la fortaleza de dejar en el banco a otros nombres de peso y claves en su momento, como Pablo Míguez, Pablo Lavandeira o Hernán Barcos.

Christian Cueva estuvo claro en la lectura del juego. Sí le falta ponerse al 100% en lo físico para volver a ver al trascendental y decisivo ‘Aladino’ de la selección peruana. Pablo Sabagg hizo un partido impecable. El comentario facilista es que al delantero se le debe valorar por los goles. Sí, hay validez, pero hay más que eso: tuvo buena lectura del partido, no perdió pelotas que comprometiera el resultado y siempre descargó a los compañeros.

Otros analizarán el resultado con el antecedente de que ya son 30 partidos sin ganar en Libertadores y que, por ende, termina siendo un resultado no positivo. Seguro porque pensaron en que un nuevo papelón se venía. Igual no deja de ser un registro tan negativo como histórico, pero no debe servir como base para el análisis de este presente. Es una ‘mochila pesada’ que el equipo de La Victoria ha venido cargando desde 2012 y que, por el momento, no tiene fecha de vencimiento. Las burlas y los memes de los fanáticos rivales estarán a la orden del día y seguirán existiendo hasta que pueda ganar. Esta vez no se dio, pero va por el camino correcto.

Si bien a nivel internacional es importante hacerte fuerte de local, este punto puede terminar valiendo mucho más. En la tabla puntuará solo uno, pero en lo anímico fortalece. Porque no le empataste a cualquiera. Atlético Paranaense fue campeón de la Sudamericana 2021 y es el vigente subcampeón de la Libertadores. Además, con un presente de locura: llegaba con 9 triunfos seguidos y 18 anotando, algo que fue cortado por un equipo peruano. Tenía en la cancha a Fernandinho, que hace un año era el capitán del poderoso Manchester City de ‘Pep’ Guardiola y a la nueva ‘joya’ del fútbol brasileño, como lo es Vitor Roque. No tendrá el peso de otros equipos en Brasil, pero está en ascenso. Y no pudo validar su mejor versión porque Alianza Lima se lo impidió al no dejarlo pensar en ofensiva y que se preocupe más en defender.

Tal vez puede sonar conformista y hasta mediocre, pero para un equipo peruano sumar siempre es ganar en una Copa. Y antes de hacer presupuestos para tentar una clasificación, primero se debe empezar a competir. Jugando así ¿por qué no pensar en que se puede buscar algo más ante Libertad o Atlético Mineiro? A las ganas naturales que significa un debut, se suma que Alianza Lima se preparó y armó su plantel pensando en romper barreras a nivel internacional. Esto no es casualidad y menos suerte. Muchos dirán que el plantel blanquiazul es millonario para el fútbol peruano y lo es (19 millones de dólares aproximadamente), pero Atlético Paranaense vale casi 90 millones. En la cancha esa diferencia no se reflejó porque, entre otras cosas, hubo actitud y eso no tiene precio. Es algo que jamás se negocia en el fútbol y que muchas veces ha servido para equiparar realidades. Por eso los hinchas, que convirtieron otra vez a Matute en una ‘caldera’, terminaron aplaudiendo el despliegue de sus jugadores.

Los blanquiazules volverán al ruedo copero el 20 de abril. Visitarán a Libertad en Paraguay y la consigna es seguir sumando. Ante un rival que, en la previa, es el llamado a sacar del camino para asegurar al menos un tercer lugar que te meta en octavos de Sudamericana. Si se trae los tres puntos de Asunción, mucho mejor. Ya se sacó esos nervios naturales del debut. Pero antes tendrá que afrontar el Torneo Apertura, donde es único líder y principal candidato para ganarlo. Y retomará ese camino sin haber sufrido un golpe internacional. Algo que, lamentablemente, se ha vuelto una costumbre en los últimos tiempos y que terminaba incidiendo en el plano local. Por eso este empate, tanto en lo futbolístico como mental, fortalece y renueva la fe en que se está yendo por el camino correcto.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR