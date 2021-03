No duró mucho la alegría de los ‘Zorros’ en el Ayacucho FC vs. Gremio. Ferreira fue el encargado de poner el empate en el estadio Atahualpa de Quito con una soberbia definición tras una buena jugada individual, la misma que dejó sin respuesta al portero Ítalo Espinoza, quien no pudo evitar la igualdad.

La jugada se dio sobre el minuto 41 del encuentro válido por la segunda fase de la Copa Libertadores, justo uno después del que había conseguido Leandro Sosa para el cuadro peruano que se ilusionaba con acortar la distancia en el marcador global.

Ayacucho FC vs. Gremio inició casi sentenciado, ya que los brasileños lograron imponerse por 6-1 en el compromiso de ida, reduciendo las aspiraciones de los del sur del país, quienes tienen su primera participación en el certamen de clubes más importante del continente.

Ayacucho FC vs. Gremio: la previa

Ayacucho FC disputará su segundo encuentro oficial de la temporada, nuevamente contra Gremio. Luego del anuncio de que su encuentro en la Liga 1 fuera reprogramado, los dirigidos por Walter Fiori se alistaron para viajar a Quito, ciudad elegida para el duelo de local que tendrán los ‘zorros’, debido a las restricciones en el país del ingreso de extranjeros provenientes de Brasil.

En su primer encuentro, los peruanos tuvieron dificultades para llegar al área rival y en los descuidos defensivos le costaron cuatro goles en contra solo en el primer tiempo. Mientras que para el complemento, los ‘zorros’ fueron más agresivos, teniendo mayor presencia en campo rival, llegando a marcar el tanto del descuento a los 73′.

No obstante, el poderío de Gremio rearmó su ataque y sumó dos tantos más que sentenciaron la suerte de los ayacuchanos en su primera Copa Libertadores 2021. Si bien será complicado equiparar el marcador global en la vuelta, es un reto que Ayacucho FC se ha trazado para cerrar bien su debut en el certamen internacional.

