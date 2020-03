Duelo electrizante. Binacional logró remontar un 1-0 en contra y vencer 2-1 a Sao Paulo en la primera jornada de la Copa Libertadores. El compromiso se jugó al límite y muestra de ello fue la conversación entre Ángel Ojeda y Dani Alves, la misma que fue revelada por el mediocampista del ‘Poderoso del sur’ tras el encuentro.

"Me dijo que no lo toque y que no lo ***, sostuvo el mediocampista del ‘Poderoso del sur’. Lejos de intimidarse, el jugador nacional decidió hacerle frente al capitán de la Selección de Brasil, dando detalles de la respuesta que utilizó para encarar al oponente. “Lo mandé a la ***”, agregó.

El volante defensivo de Binacional dejó en claro que, en el duelo que sostendrán con River Plate en Argentina, saldrá con las mismas ganas con las que anuló a Dani Alves y que no dejará pasar a ningún oponente. “Si tengo que 'rascar’ a alguien, lo haré”, finalizó.

Binacional debutó en el torneo más importante del continente y lo hizo con un grande, Sao Paulo. El elenco de Juliaca logró que la fiesta de la Libertadores se traslade a Juliaca, ciudad ubicada a 3,825 m.s.n.m. donde también recibirán a River Plate y LDU de Quito.

El próximo encuentro que tendrán los dirigidos por Flabio Torres será de visita frente a River Plate, en el estadio Monumental argentino el miércoles 11 de marzo a las 5:15 p.m. Mientras que Sao Paulo vuelve a casa, el Morumbi, para recibir a LDU de Quito ese mismo día, pero a las 7:30 p.m. (hora peruana).

