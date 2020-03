No es un partido más. No hay forma. Mañana Juliaca verá por primera vez a un grande de Sudamérica y tres veces campeón de la Copa Libertadores como Sao Paulo. Aldair Rodríguez lo sabe y ya vive lo que será ese duelo.

El atacante se prepara para enfrentar a dos ‘rankeados’: Dani Alves y Alexandre Pato. Sabe que será especial y hasta tiene un deseo especial.

“No soy de cambiar camiseta, más me animaría por pedirle una foto a Dani Alves para que quede de recuerdo”, contó a Depor.

Sus palabras tienen una explicación. El futbolista peruano siguió lo que el brasileño hizo con el Barcelona entre 2008 y 2016.

“¿Quién no ha ha admirado el juego de Dani Alves? Es un jugador de una gran trayectoria”. comentó.

Eso sí, tiene claro que en el campo la idea es hacer respetar su ‘jato’ y debutar con el pie derecho en el torneo.

“No me imaginaba enfrentarlos, pero esto es lo bonito del fútbol: que te da cosas que a veces uno no espera. Pero, en el campo tu te olvidas que al frente está Dani Alves o Alexandre Pato. Ahí somos once contra once”, lanzó.

‘En casa mando yo’

Para ganar mañana, el futbolista de 25 años quiere sacarle provecho a los 3825 metros sobre el nivel del mar.

“La idea es que ellos sientan la altura, pero muy aparte de eso tenemos que emplear las armas que el ‘Profe’ nos está dando y saber como hacerles daño”, comentó.

Y sueña con el gol. “Marcarle a cualquiera de los tres equipos que nos tocó sería un sueño”,avisó.

Aldair Rodríguez está mentalizado: quiere un triunfo histórico. Y claro, también la foto con Dani Alves.

