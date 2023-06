Bolívar vs. Cerro Porteño se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía Fútbol Libre TV, ESPN, Star Plus, FOX Sports y Telefe por la fecha 5 del Grupo C de la Copa Libertadores 2023. Este compromiso está programado para este martes 6 de junio desde las 9:00 p.m. en horario de Perú y a las 10:00 p.m. en Bolivia y Paraguay, el cual se disputará en estadio Olímpico Hernando Siles, ubicado en la ciudad de la Paz (Bolivia). Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

Bolívar llega a este partido después de haber empatado sin goles en su visita al Club Deportivo Real Tomayapo por la jornada 16 de la Primera División de Bolivia. Con este resultado, el elenco ‘celeste’ se ubica en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 24 puntos, luego de 7 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

El equipo dirigido técnicamente por Benat San José tiene una oportunidad inmejorable para asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, pues si vencen a los paraguayos podrán asegurar como mínimo del segundo lugar del Grupo c. Veremos si están preparados para asumir este gran reto.

En lo que respecta a sus resultados en esta fase de grupos, Bolívar ha cosechado los siguientes números: 9 puntos luego de 3 victorias y 1 derrota. Debutaron con un triunfo sobre Palmeiras por 3-1, luego cayeron ante Barcelona SC por 2-1, posteriormente golearon a Cerro Porteño por 0-4 y por último vencieron a Barcelona SC por 1-0.

Cerro Porteño, por su parte, llega a este partido después de haber vencido por 2-0 a Libertad, en el compromiso correspondiente a la jornada 21 de la Primera División de Paraguay. Con este resultado, el ‘Ciclón’ llegó a los 40 puntos y se ubica en la segunda casilla de la tabla de posiciones, con 10 unidades menos que el líder, Libertad.

En lo que concierne a la Copa Libertadores, los dirigidos por Facundo Sava están en la última casilla con tres puntos y tienen mínimas opciones de pasar de ronda. En todo caso, si vencen a Bolívar podrían tentar un lugar en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

¿A qué hora se juega el Bolívar vs. Cerro Porteño?

México: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Venezuela: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Uruguay: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Brasil: 11:00 p.m.

¿Dónde ver el Bolívar vs. Cerro Porteño?

El encuentro entre Bolívar y Cerro Porteño será transmitido por la señal de ESPN. Asimismo, si quieres verlo a través del servicio de streaming, podrás hacerlo a través de Star Plus o en su defecto por Fútbol Libre TV. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto y las incidencias del encuentro en la web de Depor.

¿Dónde se jugará el Bolívar vs. Cerro Porteño?





