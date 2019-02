EN VIVO | Caracas FC vs. Melgar: HOY en partido de vuelta por la Copa Libertadores 2019 | EN DIRECTO

Caracas FC vs. Melgar EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | VÍA FOX SPORTS | FACEBOOK LIVE | VER GRATIS | TV POR INTERNET | WATCH HD | se enfrentan hoy en Venezuela por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018. El partido está programado para las 7.30 p.m. en el estadio Olímpico de Caracas.

El DT argentino Jorge Pautasso sabe que la fortaleza física y mental es vital para lograr los objetivos. Y Melgar tendrá que manejar la ventaja de 2-0 que logró en la ida ante Caracas FC. el 'Dominó' buscará proponer con el buen toque de Joel Sánchez, Johnny Vidales y el ‘Chaka’ Arias. Y el oportunismo de Bernardo Cuesta. El Perú se pone la ‘piel’ rojinegra.

Los rojinegros esperan acceder, por primera vez en su historia y mediante este formato de eliminación directa, a la etapa principal del tradicional certamen, donde integrarían el grupo F.

Melgar vs. Caracas FC: fecha, hora y canal del partido por la clasificación en la Copa Libertadores 2019



Melgar llega con la ventaja de una victoria por 2-0 en Arequipa. (América TV)

En esta etapa, los dirigidos por el profesor Jorge Pautasso se medirían con equipos tradicionales de esta parte del continente como Palmeiras (Brasil), San Lorenzo (Argentina) y Junior de Barranquilla (Colombia).

Caracas vs. Melgar: antecedentes



La escuadra arequipeña y los venezolanos solo se han enfrentado una vez en la historia. Esta fue en el duelo de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores, en la que los 'Dominó' lograron imponerse por 2-0.

Ángel Romero e Hideoshi Arakaki fueron los encargados de marcar los tantos, en aquel duelo que los rojinegros terminaron sacando adelante y dejándolos con pie y medio en la siguiente etapa.

Melgar vs. Caracas FC, se miden este martes en Venezuela por la Copa Libertadores 2019. (AFP) Melgar vs. Caracas FC, EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se miden este martes en Venezuela por la Copa Libertadores 2019. (AFP)

Caracas vs. Melgar: ¿qué resultados clasifican a los arequipeños?

Melgar solo necesita un empate ante Caracas FC para pasar a la fase de grupos. Incluso, cayendo 1-0 avanzará a la siguiente etapa. Pero el 'Dominó' quiere un triunfo para sellar como se debe su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019.



Caracas vs. Melgar: horarios en el mundo

México: 6:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Reino Unido: 00:30 a.m. (27 de febrero)

España: 1:30 a.m. (27 de febrero)

Italia: 1:30 a.m. (27 de febrero)

Japón: 10:30 a.m. (27 de febrero)

Caracas vs. Melgar: así pagan las casas de apuestas

Casas de Apuestas Caracas FC Empate Melgar Te Apuesto 2.00 3.50 3.75 Bet365 1.95 3.20 4.20 Bwin 1.90 3.20 4.33 Betfair 1.85 3.00 4.00 Betsson 1.89 3.20 4.20 InkaBet 1.95 3.25 4.20 SportingBet 1.90 3.20 4.33

Caracas vs. Melgar: alineaciones probables

Caracas : Alain Baroja; Eduardo Fereira, Juan David Muriel, Rosmel Villanueva, Bernardo Añor; Ricardo Martins, Leonardo Flores, Néstor Canelón, Daniel Saggiomo; Jesús Arrieta y Carlos Espinoza.



Melgar: Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, David Villalba, John Narváez, Carlos Neyra; Joel Sánchez, Hideyoshi Arakaki, Alexis Arias, Ángel Romero; Johnny Vidales y Bernardo Cuesta.

