Carlos Tevez sobre el empate ante Alianza Lima: “Me voy con amargura”

La defensa de Alianza Lima pasó apuros con el juego pícaro de Carlos Tevez. De hecho, los íntimos sufrieron mucho, pero al final lograron neutralizar al gran ‘Carlitos’, que proyectó llevarse tres puntos en su visita al Estadio Nacional. Pero el equipo de Pablo Bengoechea se lo negó.

“Pero me voy con amargura porque pudimos haber ganado. Nos faltó intensidad, ir a buscar más, era un partido ganable. Por eso nos queda una sensación de amargura", dijo Carlos Tevez.

En ese sentido, Tevez aseguró que una de las debilidades de Boca Juniors fue la falta de intensidad en ataque, motivo por el cual dejó escapar dos puntos ante Alianza Lima, catalogado como el "rival débil" del Grupo 8 de la Copa Libertadores (está junto a Palmeiras y Juniors)

► Alianza Lima empató 0-0 con Boca Juniors en el Estadio Nacional por la Copa Libertadores

“Pudimos ganarlo, pero nos faltó intensidad, ir a buscarlo más. Lo bueno es que faltaron varios titulares y lo pudimos sacar adelante Por esas cosas me voy con amargura. Pero cuando no se puede ganar, no hay que perder”, agregó Tevez.

Es preciso señalar que el ‘Apache’ llegó al partido con Alianza Lima con una lesión al hombro. Sin embargo, el delantero jugó los 90 minutos e hizo diabluras al lado de Edwin Cardona.

La 'tecnología de punta' en el estadio de Huanta (Ayacucho) para drenar el agua de lluvia [VIDEO]