César Vallejo cayó por 2-0 frente a Olimpia, perdiendo así la oportunidad de seguir avanzando en la Copa Libertadores 2022. José Del Solar sabe que hay puntos por reforzar y mejorar en el equipo, pero destacó la entrega que pusieron para sacar adelante el compromiso, pese a las dificultades que este tuvo.

“No estamos acostumbrados a esta intensidad. El fútbol peruano no tiene ese ritmo de juego. Nos ha costado bastante. No solo aquí, sino también en la ida en Lima. Ha sido la principal diferencia”, dijo el estratega nacional, tras el cotejo en el estadio Defensores del Chaco.

Respecto al desempeño que tuvieron sus dirigidos y cómo trataron de encarar el cotejo, pese a lo complicado que fue jugar con el público en contra, sostuvo que “nada que reprocharles. Tuvimos intención de jugar. Nunca se han escondido y a esperar. Tuvimos deficiencias, pero salimos a presionar para tratar de quitarle la pelota”.

La escuadra de Julio César Cáceres dio un primer paso para la clasificación en el Estadio Nacional de Lima: hace una semana, el conjunto guaraní se impuso con gol de Jorge Recalde. Y en el Estadio Defensores del Chaco, Olimpia continuó la alegría. Con goles de Guillermo Paiva y Fernando Cardozo, lograron la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Sobre el compromiso y cómo se dio este, Del Solar manifestó que “la posesión fue nuestra, pero con poca profundidad. Ellos, sin tener la pelota, nos hicieron daño. Es una tarea a mejorar por parte nuestra y en la Libertadores se nos complica. En la Copa los equipos juegan a otra velocidad”.

César Vallejo deberá voltear la página pronto, pues este fin de semana disputará su tercer partido por la Liga 1 frente a Ayacucho FC. Este encuentro está programado para el domingo 20 de febrero, desde la 1:15 p.m. La transmisión estará a cargo de GOLPERU y las incidencias se podrán ver por Depor.com.





