Copa Libertadores 2018: la historia de los equipos de provincia en el torneo

Una nueva ilusión. Melgar de Arequipa hará su estreno en la Copa Libertadores 2018 , la quinta de su historia, ante Santiago Wanderers en la segunda fase previa. Los sureños apenas ganaron un partido de los últimos doce. Aún así, el equipo de Enrique Meza espera superar la campaña de Real Garcilaso en 2013, la mejor de un equipo de provincia en este torneo. ¿Recuerdas cómo le fue a todos?

Sigue en vivo Santiago Wanderers vs. Melgar por Libertadores

Los equipos de provincia en Copa Libertadores

Juan Aurich de Chiclayo fue el primer equipo peruano no capitalino en participar en Copa Libertadores. Allá por 1969, el Ciclón, que jugó de local en Lima, sorprendió y forzó un desempate de todo el grupo, pues los cuatro equipos igualaron con seis puntos. En esta instancia no le fue bien. Casualmente, el primer triunfo de un club no capitalino fue el 3-1 de los norteños ante el Santiago Wanderers de Chile.

El equipo que más veces participó fue Cienciano. Debutó en 2002, donde para sorpresa de muchos clasificó a octavos, y se despidió en 2008. El Papá de América conserva todas las marcas al ser el cuadro no limeño con más partidos (36), triunfos (12), goles a favor (42), en contra (62') y derrotas (20). Real Garcilaso, también del Cusco, es el único en llegar a cuartos de final. De manera curiosa, solo equipos limeños y cusqueños superaron la fase de grupos de Copa Libertadores.

Santa Fe de Colombia puso fin al sorprendente debut de Real Garcilaso en la Copa Libertadores 2013. El equipo celeste es el único de provincia en llegar hasta Cuartos de Final. (AP) Santa Fe de Colombia puso fin al sorprendente debut de Real Garcilaso en la Copa Libertadores 2013. El equipo celeste es el único de provincia en llegar hasta cuartos de final. (AP)

En total, son once equipos de provincia en participar en Copa Libertadores. El 26 de marzo de 1969, Juan Aurich empató a tres goles ante Sporting Cristal, en el estreno de un cuadro no capitalino. Antonio Vallejos anotó el primero de los 137 goles de los mencionados clubes. Puno fue la primera ciudad fuera de Lima en jugarse un partido del torneo, recién en 1976 con Alfonso Ugarte.

En la fase previa, creada en 2005, solo Cienciano (2008) y Juan Aurich (2010) superaron una llave. Melga por primera vez jugará una definición eliminatoria de Copa Libertadores. Antes lo hizo en la Sudamericana y Copa CONMEBOL sin éxito alguno. ¿Será la hora del Dominó a nivel internacional?

Equipos de provincia en Copa Libertadores (1969-2018) Primer partido Sporting Cristal 3-3 Juan Aurich (26.02.1969) Primer triunfo Juan Aurich 3-1 Santiago Wanderers (03.03.1969) Primer gol Antonio Vallejos (Juan Aurich, 1969) Mejor resultado Cienciano 5-1 Bolívar ( BOL ) (08.03.2007), Real Garcilaso 5-1 Cerro Porteño ( PAR ) (10.04.2013) Más participaciones Cienciano (6), FBC Melgar (5), Juan Aurich y Real Garcilaso (3) Más partidos Cienciano (36), FBC Melgar (24), Juan Aurich (22) Más triunfos Cienciano (12), Juan Aurich (7), FBC Melgar (6) Más goles Cienciano (42), Juan Aurich (34), FBC Melgar (20)

Equipos peruanos de provincia en Copa Libertadores Juan Aurich (Lambayeque) Fase de grupos: 1969, 2010, 2012, 2014 Alfonso Ugarte (Puno) Fase de grupos: 1976 Atlético Torino (Piura) Fase de grupos: 1981 FBC Melgar (Arequipa) Fase de grupos: 1982, 1984, 2016, 2017 UTC (Cajamarca) Fase de grupos: 1986 Cienciano (Cusco) Octavos de Final: 2002; Fase de grupos: 2004, 2006, 2007, 2008; Fase Previa: 2005 Coronel Bolognesi (Tacna) Fase de grupos: 2008 León (Huánuco) Fase de grupos: 2011 Sport Huancayo (Junín) Fase previa: 2012 U. César Vallejo (La Libertad) Fase Previa: 2013, 2016 Real Garcilaso (Cusco) Cuartos de final: 2013; Fase de grupos: 2014

La goleada de Cienciani por 3-0 a Boca Juniors (ARG), vigente campeón de la Recopa, en 2007 debe ser el resultado más importante de los equipos no capitalinos en Copa Libertadores. (USI) La goleada de Cienciano por 3-0 a Boca Juniors (ARG), vigente campeón de la Recopa, en 2007 debe ser el resultado más importante de los equipos no capitalinos en Copa Libertadores. (USI)