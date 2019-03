Todos con Melgar, la columna del Director

Para derrotar a San Lorenzo, necesitamos entrar en la cancha con la actitud adecuada. Saber bien que tenemos lo justo y que, si jugamos al límite de nuestras capacidades, el triunfo es posible. Porque quizá no seamos más que ellos, pero tampoco somos menos. Ni un poquito. Por eso, tenemos que salir sin complejos, pero sin sentirnos favoritos, que esa chapa nunca nos cae bien.

Para superar a San Lorenzo, no podemos confiarnos en la crisis de resultados que viven los de Boedo. Que esa historia ya la hemos escuchado antes y luego vimos cómo los rivales se levantaban justo ante los nuestros. No, lo que nos toca hoy es concentrarnos en lo que puede hacer nuestro equipo –porque hoy Melgar nos representa a todos– y en cómo sacar ventaja de sus fortalezas. Y analizar al detalle el juego del once de Sergio Almirón, para atacarlo en sus flancos débiles. Que los tiene.

Para ganarle a San Lorenzo, la gente tiene que acompañar al Melgar y hacerse sentir. Para que cuando la cosa se complique, como ocurrirá en algún pasaje del partido, los jugadores sientan el respaldo de su hinchada. Hoy más que nunca, la afición arequipeña tiene que pintarse de rojinegro y dejar la garganta en el estadio.

Para sumar hoy de a tres, Melgar tiene que pensar en este compromiso y no ir más allá. El reto es derrotar a San Lorenzo esta tarde en el coloso de la UNSA. Los jugadores tienen que salir enfocados y ninguno puede distraerse del objetivo.

Como dijimos, vamos con lo justo. Pero si este Melgar sigue siendo la escuadra seria, solidaria y con hambre de gloria que aplaudimos contra la U. de Chile y Caracas, tenemos un camino por delante.

Melgar debuta en la Copa Libertadores. (América TV)

¡Jugará en Melgar! "Jorge Pautasso cree que Alexi Gómez es lo que el equipo necesita para la Libertadores"



HOY Melgar vs. San Lorenzo EN VIVO en Arequipa por la Copa Libertadores 2019 | EN DIRECTO



Almirón minimiza crisis de San Lorenzo antes del choque con Melgar: "Estamos con una gran motivación"



Melgar vs. San Lorenzo: el banderazo de los hinchas del 'Dominó' en Arequipa [FOTOS Y VIDEO]