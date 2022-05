La temporada 1997 debe ser una de las páginas más gloriosas que escribió Sporting Cristal en su exitosa historia. En ese entonces, los celestes se proclamaron subcampeones de la Copa Libertadores. En ese entonces, Miguel Rebosio formaba parte del plantel rimense con solo 20 años. Con ese espíritu ganador, el de no dar por perdida ninguna pelota, el ‘Conejo’ se ganó el respeto del hincha de los ‘cerveceros’.

Actualmente, el club vive dos realidades distintas. Se ha recuperado en la Liga 1, peleando en los primeros lugares después de un inicio bastante deficiente. Está a cuatro puntos del líder, Sport Huancayo y el objetivo es alcanzar el título de Apertura. No obstante, todo lo contrario, sucede en la Libertadores, donde las actuaciones han dejado mucho que desear. Un solo punto en cuatro partidos, resultado que lo deja al borde de la eliminación.

“Yo veía a Sporting Cristal más peleando con la Universidad Católica y con Talleres, ya que con un equipo brasileño no es imposible, pero es difícil. Sigo estando convencido de que recuperación puede haber”, señala Rebosio a pesar de que los números dicen todo lo contrario. Está claro que, para el exjugador, la opción de alcanzar los octavos de final de la Copa Sudamericana (el tercero del grupo) se mantiene latente a falta de solo dos jornadas.

El ‘Conejo’ Rebosio también comenta con Depor el caso del colombiano John Jairo Mosquera, quien no cumplió las expectativas —provocando su rápida salida (solo cinco meses, seis partidos y ningún gol)—, y de la ruptura entre la hinchada celeste y el entrenador Roberto Mosquera.

- ¿Qué opinas de la actualidad de Sporting Cristal en la Libertadores?

Es algo que tiene pendiente, no solamente Sporting Cristal si hablamos de torneo internacional como la Copa Libertadores. En general, este caso es para todos los equipos peruanos. Específicamente a Cristal, le está costando mucho obtener ese resultado positivo que le dé la tranquilidad para afrontar paso a paso cada partido.

- ¿Qué diferencias has notado que tiene el plantel de la Libertadores de 1997 con esta nueva generación?

Lo que pasa es que es difícil comparar, es difícil comenzar a diferenciar entre uno y otro futbolista, entre el cuerpo técnico. En realidad, cada uno en su momento hizo lo correcto, dio lo mejor. Obviamente este equipo actual de Cristal a toda su hinchada lo ha tenido acostumbrada a ganar. Lo que yo viví fue un trabajo a largo plazo de Juan Carlos Oblitas. Yo estuve una temporada con el equipo tricampeón (1996) y sí fui gran parte de la Libertadores, en el que se gozó de una mística increíble a la cabeza de Sergio (Markarián).

- Es descabellado pensar que un equipo peruano repita esa campaña con los resultados que se observan...

Lo que se consiguió en el 97 se consiguió en el 97. Lo que pasa es que el peruano, el hincha pone como antesala lo que se hizo ese año, entonces obviamente esta generación o la generación que ha pasado, ponerlo como valla alta lo que se hizo es difícil. Esperemos que en algún momento sean campeones de la Libertadores, pero eso hay que trabajarlo, es un proceso. Lo que yo rescato de Sporting Cristal en la actual campaña internacional son los nombres de muchos jóvenes que están compitiendo. Eso a mí me agrada mucho, que tengan roce internacional. Esto le da experiencia a los chicos para que entiendan de lo que se juega a nivel internacional es muy diferente a lo local.

Sporting Cristal alcanzó el subcampeonato en la Copa Libertadores 1997 | Foto: Internet

- Sporting Cristal es uno de los clubes que más destaca por sus canteras, ¿qué opiniones tienes acerca de las jóvenes de su actual plantel?

Si yo lo veo de afuera, si veo alinear a Sporting Cristal y hay muchos futbolistas de las canteras, eso para mí es una buena señal, para que estoy chicos afronten luego con madurez los torneos internacionales. Jhilmar Lora que no está jugando, pero ha tenido minutos, Christopher Olivares que tiene una potencia impresionante, viene de una lesión. Percy Liza, creo que tiene para consolidarse, todo depende de él también, tiene que aprender mucho más también, Finalmente, Jesús Castillo me parece una de las mejores apariciones del futbol. Él lo tiene todo.

- ¿Qué crees que sucedió con Jhon Jairo Mosquera?

Es fácil criticar, es fácil hablar de un futbolista que por ahí viene con una carta de goleador, sabiendo que la valla alta la puso Emanuel herrera, es difícil cortar o competir con esa racha. El año pasado era Marcos Riquelme que no le fue bien. En este caso acaba de pasar con Mosquera, que me parece un futbolista bastante potente, un ‘9′ típico de área.

- ¿Cuál es el análisis tras la salida del delantero colombiano?

Lastimosamente no dio la talla de lo que quería el club. Ellos querían encontrar el ‘9′, el goleador en él y lastimosamente no pudo estar al 100%. Por lo que sé, llegaron a un acuerdo con el jugador. Son cosas que pueden pasar y que suelen suceder en este mundo.

📝El club Sporting Cristal y el futbolista John Jairo Mosquera han acordado finalizar el vínculo contractual entre ambas partes. La institución le da las gracias y le desea lo mejor en su futuro.#FuerzaCristal#SomosFamilia pic.twitter.com/gMhMZJMVjd — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) May 7, 2022

- ¿Y qué opinas de las críticas contra Roberto Mosquera?

Es fácil ver el partido desde afuera. Obviamente la decisión la tiene el entrenador, en este caso Roberto. En algunas circunstancias de otros partidos da resultados, en otras no. Bueno, él como entrenador tiene sus razones, su lógica, por algo no es entrenador, por algo no ha ganado títulos con Sporting Cristal. Obviamente cuando los resultados no son positivos todo se te viene encima. Hay que tener criterio a la hora de criticar al equipo cuando no está bien. Lo digo en todos los sentidos, porque cuando se gana, todos están felices, pero cuando pasa lo contrario, todo se ve mal.

- ¿Qué sensaciones te deja el regreso de Yoshimar Yotún al club?

Es el regreso más importante para el fútbol peruano y para Sporting Cristal. Estamos hablando de Yotún, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un mundialista, de un chico que ha tenido muchos años jugando afuera, sigue vigente, está en la selección, está a punto de ir a otro Mundial. Al principio le costó el tema de no tener continuidad porque estaba sin equipo después de su pase por Cruz Azul, pero estuvo entrenando en la Videna. Eso es lo rico que tiene Ricardo Gareca con los chicos que son y han sido parte de la selección.

- Yotún fue uno de los jales para pelear la Libertadores, lamentablemente los resultados siguen estando en contra...

Un equipo no lo hace uno solo, un equipo es de once, los que juegan son 18 que están en lista, 28-26 que están en plantilla, no solo depende de uno. No creo conocer un equipo que dependa de un jugador, a menos que sea Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en su mejor momento, pero después ellos, es un juego en conjunto. El tema de Yoshimar vino porque quiere tener continuidad, porque quiere jugar, Cristal está en Libertadores, quiere al club y muy aparte de ello, es un futbolista de selección.

Sporting Cristal vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores (Violeta Ayasta/GEC)

- En una entrevista comentaste acerca de la confianza que tenías de este grupo para pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, ¿sigues pensando lo mismo?

Mientras haya esperanza, no hay problema, es cuestión de que los resultados positivos vengan. Si la lucha sigue, Sporting Cristal deberá tratar de estar solamente en la Sudamericana. Yo veía a Cristal más peleando con la Universidad Católica y con Talleres, ya que con un equipo brasileño no es imposible, pero es difícil. Sigo estando convencido de que recuperación puede haber.

- Dejando de lado la Copa Libertadores, el equipo ha venido en una muy buena racha en cuanto a resultados en la Liga 1, ¿a qué crees que se deba?

Es diferente el torneo local, es cierto. Sporting Cristal tiene una plantilla numerosa, importante, con chicos que tienen la oportunidad. No recuerdo el nombre del lateral izquierdo que jugó por Loyola en Cuzco y ganó, ganó bien, el chico (Rafael Lutiger) me gustó mucho porque no es fácil jugar en altura. Ahora lo hizo de central contra ADT (1-1). Eso es lo bueno que siempre ha tenido Cristal, el tema de planificar los dos torneos paralelos.

- ¿Quiere decir que el futbol peruano se encuentra en el nivel de una Sudamericana?

Es que el nivel de la Liga 1 tampoco es que sea uno de los mejores de Sudamérica, una cosa es la selección peruana, a lo que es una liga nacional. Ahora acá con Yotún en Lima, de los titulares, es el único que juega de titular en el equipo de la selección peruana, el único que juega en la liga, luego el resto está afuera. Zambrano afuera, Advíncula afuera, Trauco afuera, Tapia afuera, Cueva afuera. La pregunta es que por qué el futbolista peruano con todo lo que ha conseguido, con el mundial y todo lo demás, no pueden estar en equipos de primer nivel, esa es la pregunta y creo que se las hace también la gente que sabe mucho más de fútbol que yo, a mí me encantaría ver a Christian Cueva en un equipo grande, la rompe. No sé si por ser peruano, por no tener buenos empresarios, no lo sé, la verdad.

Miguel 'Conejo' Rebosio conversó con Depor sobre la actualidad de Sporting Cristal.

