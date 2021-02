César Vallejo buscará realizar el mejor papel posible esta temporada en la Copa Libertadores; sin embargo, el contexto que vivimos por el coronavirus, no le permitirá disfrutar con su gente en Trujillo. El estadio Mansiche, en el que habitualmente fue local en sus anteriores participaciones en el torneo, no estará habilitado por no encontrarse en condiciones sanitarias de recibir un evento deportivo de tal magnitud. El club ‘Poeta’ tendrá que ser local en Lima.

Según informó el equipo en sus redes sociales, se solicitó a Conmebol un cambio de escenario para enfrentar a Caracas F.C. en la primera fase de la competencia continental y este fue aceptado por la organización del torneo: el estadio elegido será el Monumental de Lima.

“El club deportivo Universidad César Vallejo, informa al público en general, que solicitó el cambio de escenario para jugar la Conmebol Libertadores 2021. El club ha tenido una respuesta positiva y el encuentro contra Caracas F.C. será en la ciudad de Lima”, explica en el comunicado.

La U. César Vallejo recibirá al cuadro venezolano el próximo 24 de febrero a las 17:15 hora peruana, mientras que el partido de vuelta se disputará el 3 de marzo en la capital de Venezuela.

Por su parte, a pesar de que Cesar Vallejo no ha parado sus entrenamientos, las nuevas restricciones no permiten que puedan realizar partidos amistosos. La situación preocupa en tienda universitaria, tal como lo dio a conocer Luis Gálvez, gerente deportivo trujillano.

“Entrenar entre nosotros y no tener partidos amistosos nos perjudica enormemente en lo deportivo, es un tema complicado poder representar de buena manera al Perú a nivel internacional”, dijo el directivo a Depor, preocupado por la actualidad futbolística.

César Vallejo jugará su partido de Copa Libertadores en el Monumental. (Captura: César Vallejo)





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR