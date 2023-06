Fluminense recibirá este martes a Sporting Cristal, en el estadio Maracaná, por la sexta fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2023. El plantel de Tiago Nunes está enfocado en sumar de a tres, ya que solo así puede asegurarse el seguir compitiendo internacionalmente (para esta edición, el tercer lugar deberá medirse con el segundo puesto de la Sudamericana, para así acceder a los octavos de final de este certamen). No obstante, el cuadro brasileño no dejará pasar la oportunidad de ganar en su casa y con su gente, para así clasificar a la siguiente ronda del torneo en primer lugar (posee nueve puntos en la tabla), seguido de River Plate, que de ganar a The Strongest en Buenos Aires, podría quedarse con el primer cupo de la serie.

Posibles alineaciones

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo y Marcelo; Martinelli, Lima (Thiago Santos) y Ganso; Arias, Keno y Cano.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Gianfranco Chávez, Ignácio, Nilson Loyola y Leonardo Diaz; Leandro Sosa, Jesús Pretell, Adrián Ascues y Washington Corozo; Irven Ávila y Alejandro Hohberg.

Sporting Cristal vs. Fluminense juegan por la última fecha del Grupo G. El partido se dará este martes 28 de junio en el Maracaná.