Sporting Cristal vs. River Plate se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El compromiso se desarrollará este miércoles 19 de abril desde las 7:00 pm. (hora peruana) en el estadio Más Monumental de Buenos Aires. Los dirigidos por Tiago Nunes, más allá de lo que significa jugar frente al ‘Millonario’ de Argentina, tiene la misión de realizar un buen papel, ya que en el debut del certamen tropezaron con Fluminense (cayeron 3-1). El cuadro de Martín Demichelis tampoco tuvo el mejor de los inicios: perdieron con The Strongest. La transmisión estará a cargo de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre. No te pierdas todos los detalles en Depor.

Sporting Cristal y los trabajos de cara al duelo ante River Plate (Video: Prensa Sporting Cristal)

Sporting Cristal vs. River Plate: posibles alineaciones