Sporting Cristal vs. The Strongest se ven las caras (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este martes 2 de mayo, en el marco de la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2023. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional y arrancará desde las 9:00 de la noche (hora peruana), bajo la transmisión de ESPN, Star Plus, Facebook Watch y Fútbol Libre para todos los países de América Latina y Europa. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor.

Sporting Cristal se medirá ante The Strongest por la fecha 3 del grupo D de la de la Copa Libertadores 2023. Un duelo crucial para los 'celestes' que buscan revertir la mala racha que han registrado en sus últimos partidos.

Sporting Cristal vs. The Strongest: probables alineaciones

Sporting Cristal: Renato Solis; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio, Nilson Loyola, Martín Távara, Jesús Castillo, Jostin Alarcon, Joao Grimaldo, Yoshimar Yotún, Brenner.

The Strongest: Guillermo Viscarra; Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Adrián Jusino, Carlos Roca, Carlos Robles, Álvaro Quiroga, Jaime Arrascaita, Michael Ortega, Eugenio Isnaldo, Enrique Triverio.





