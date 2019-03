Godoy Cruz vs. Sporting Cristal: se miden este martes por la fecha 2 del grupo C en la Copa Libertadores

Godoy Cruz vs. Sporting Cristal EN VIVO | ONLINE | VÍA FOX SPORTS | miden fuerzas por la segunda jornada del grupo C en la Copa Libertadores. Ambas escuadras no pudieron ganar en su debut, por lo que saldrán con todo por los tres puntos en el Estadio Nacional de Lima. El choque está programado para iniciar a las 7:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de Fox Sports.

Los rimenses debutaron en el certamen con una derrota sufrida y sobre los minutos finales en su visita a Universidad de Concepción (Chile), por lo que buscarán quitarse la espina ante los argentinos.

El 'Tombe', por su parte, no pudo pasar del empate 0-0 frente a Olimpia (Paraguay) en condición de local, por lo que intentará recuperar, en el Godoy Cruz vs. Sporting Cristal, los puntos resignados en casa.

En los torneos locales, las actualidades de ambos es muy distinta. Mientras que los 'Cerveceros' encadenan cuatro victorias en la misma cantidad de encuentros, los de Mendoza no suman triunfos en sus últimas cuatro presentaciones.

Godoy Cruz vs. Sporting Cristal marcará la primera ocasión en la que ambos equipos choquen por Copa Libertadores, por lo que el duelo quedará grabado en la historia del certamen de clubes más importante de Sudamérica.

Godoy Cruz vs. Sporting Cristal: Claudio Vivas los tiene estudiados

El entrenador del equipo bajopontino sigue de manera minuciosa la participación del 'Tombe', tanto en Copa Libertadores como en la Superliga de Argentina.

El estratega de Sporting Cristal ya enfrentó a Godoy Cruz en el torneo de ese país, cuando dirigía a Banfield, por lo que conoce a detalle los rendimientos individuales de sus jugadores más importantes.

Godoy Cruz vs. Sporting Cristal: así pagan las casas de apuesta

Casa de apuesta Sporting Cristal Empate Godoy Cruz Te Apuesto 2.70 3.10 2.55 Inkabet 2.30 3.20 3.20 Betsson 2.28 3.20 3.05 Bet365 2.25 3.20 3.25

Godoy Cruz vs. Sporting Cristal: horarios en el mundo



Perú: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m

Ecuador: 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

México: 6:30 p.m

Estados Unidos: 7:30 p.m.

Godoy Cruz vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones



Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Jalil Elías, Diego Vera, Tomás Cardona, Luciano Abecasis; Ángel González, Juan Andrada, Fabián Henríquez, Juan Martín Lucero; Ezequiel Bullaude y Santiago García.



Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Edinson Chávez (Johan Madrid), Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Horacio Calcaterra, Jorge Cazulo, Patricio Arce; Cristian Palacios (Fernando Pacheco), Christófer Gonzáles y Emanuel Herrera.

Godoy Cruz tuvo un emotivo recibimiento en Lima

