Llegó el primero para los locales. Sport Huancayo logró ponerse adelante en el marcador en el partido que sostiene contra Nacional de Paraguay por el duelo de ida de la primera fase de la Copa Libertadores, certamen al que llegó tras quedarse con el cupo de Perú 4 en la temporada pasada, por intermedio de Carlos Escobar, quien desató la alegría de la ‘Furia Wanka’.

La acción se dio sobre los siete minutos de la etapa complementaria, luego de una arremetida por la banda derecha del conjunto peruano que acabó en un cabezazo estrellado al palo por parte de Carlos Rosso, quedando el balón en los pies del ‘9′, quien no desaprovechó la ocasión para poner el 1-0 del cotejo.

Carlos Escobar había sido el jugador más peligroso de Sport Huancayo ante Nacional de Paraguay, obteniendo el premio a la constancia sobre las primeras acciones en la segunda mitad del choque por la Copa Libertadores.

Sport Huancayo vs. Nacional: la previa

Sport Huancayo no ha podido sumar un partido oficial el último fin de semana, luego de que Cusco FC decidiera no asistir al choque programado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Si bien en la tabla aparece con un triunfo, este no cuenta si de minutos de juego se trata, ya que no han podido sumar duelos oficiales.

En tanto, el último domingo, los dirigidos por Pedro Sarabia sumaron una tarde de entrenamientos arduo en la Villa Deportiva Nacional, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al partido ante el ‘Rojo Matador’. Además, tuvieron la oportunidad ensayar un posible esquema de juego.

Para este lunes también se tiene previsto una sesión de trabajo, donde se definirá el once para enfrentar al cuadro huancaíno. Un detalle que el comando técnico tendrá en cuenta es el juego en la altura, puesto que el equipo no está acostumbrado a ello. No obstante, su gran ventaja es tener ritmo de competencia, a comparación de su rival.





