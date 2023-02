Cuando todo parecía indicar que el encuentro se definiría en la tanda de penales, David Fleitas apareció para conectar el 3-1 a favor de Nacional sobre Sport Huancayo, en el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2023. El delantero paraguay conectó un potente remate con pierna derecha para vencer la valla del guardameta Zamudio, quien poco pudo hacer para evitar que el balón ingrese a su portería.

La acción se dio a los 90+8′. El cuadro ‘Tricolor’, por medio de Caballero, inició un contrataque por la banda izquierda. El atacante alzó la mirada y envió el esférico hacia el corazón del área rival. Los defensores de Sport Huancayo intentaron despejar el balón, pero el rebote quedó a los pies de Ocampos.

Al no tener una posición favorable para disparar, el ‘28′ se la pasó a Fleitas, quien no desaprovechó la oportunidad y conectó un potente remate con pierna derecha. Zamudio, portero del ‘Rojo Matador’, no pudo hacer nada para detener el disparo, sentenciando así el 3-1 a favor de los locales.

Sport Huancayo vs. Nacional: la previa

El último martes, el ‘Rojo Matador’ se impuso 2-1 a los ‘Guaraníes’, dejando abierta la llave. En ese sentido, el conjunto peruano tendrá que visitar tierras paraguayas el 14 de febrero, a las 7 de la noche (hora peruana), para intentar sellar su clasificación a la siguiente ronda de la competencia de clubes más importante de nuestro continente y que tendrá, como siguiente rival, a otro equipo peruano.

Cabe resaltar que Sport Huancayo no ha podido sumar un partido oficial en el torneo local, ya que la primera jornada le permitió ganarle por 3-0 a Cusco FC por ‘walkover’ y teniendo descanso en la reciente fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, por lo que llegarán al choque de revancha solo con el precedente que tienen contra los ‘Guaraníes’ en el IPD de ‘La Incontrastable’.

En tanto, el último viernes, los dirigidos por Pedro Sarabia lograron imponerse -en condición de visitante- a General Caballero por la segunda jornada del torneo paraguayo, certamen que los tiene como invictos con puntaje perfecto. Ahora, irán por la llave contra la ‘Furia Wanka’, aunque son conscientes de que la labor no será nada fácil.





