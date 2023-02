Tras el gol de Carlos Escobar, Nacional de Paraguay no bajó los brazos y fue en busca de la igualda ante Sport Huancayo, en el marco del duelo por la primera fase de la Copa Libertadores. Así, 16 minutos después, el elenco paraguay anotó la igualdad por medio de Feliciano Brizuela, uno de los futbolistas más experimentados del equipo de Pedro Sarabia.

La acción se dio sobre los 69 minutos de la primera mitad. Martínez encabezó un ataque por la banda izquierda y, tras verse marcado por la defensa del conjunto local, sacó un buen centro hacía el corazón del área rival, donde se encontraba Brizuela.

El mediocampista paraguayo controló el balón y burló a su marca con una gran jugada individual. Una vez frente al guardameta Zamudio, el ‘32′ de Nacional sacó un potente remate con pierna derecha, colocando así la igualdad en el Estadio IPD de Huancayo.

Sport Huancayo vs. Nacional: la previa

Sport Huancayo no ha podido sumar un partido oficial el último fin de semana, luego de que Cusco FC decidiera no asistir al choque programado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Si bien en la tabla aparece con un triunfo, este no cuenta si de minutos de juego se trata, ya que no han podido sumar duelos oficiales.

En tanto, el último domingo, los dirigidos por Pedro Sarabia sumaron una tarde de entrenamientos arduo en la Villa Deportiva Nacional, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al partido ante el ‘Rojo Matador’. Además, tuvieron la oportunidad ensayar un posible esquema de juego.

Para este lunes también se tiene previsto una sesión de trabajo, donde se definirá el once para enfrentar al cuadro huancaíno. Un detalle que el comando técnico tendrá en cuenta es el juego en la altura, puesto que el equipo no está acostumbrado a ello. No obstante, su gran ventaja es tener ritmo de competencia, a comparación de su rival.





