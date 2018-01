Universitario de Deportes debuta esta noche en la Copa Libertadores y necesita del aliento de sus hinchas. Y qué mejor que un emblemático como Juan Manuel Vargas , sea quien busque el apoyo de la hinchada crema con una arenga publicada en su cuenta de Instagram.

"Juntos por el objetivo, vamos crema", escribió Juan Manuel Vargas en su cuenta de Instagram. Una arenga breve pero cargada de entusiasmo y deseo de hacer bien las cosas en el primer encuentro ante Oriente Petrolero, a jugarse en Bolivia, por la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Universitario vs. Oriente Petrolero juegan hoy por la Copa Libertadores en Bolivia



Juan Manuel Vargas se suma al aliento de los hinchas que llegaron hasta la práctica de Universitario de Deportes, previa al partido. Fueron pocos pero hicieron sentir al equipo que cuentan con su incondicional barra.

La falta de refuerzos y el amargo recuerdo ante Capiatá, no son excusas para no creer en el equipo de Pedro Troglio. Hinchas y jugadores no pierden la ilusión y en los momentos difíciles es cuando la garra crema aparece.

Si bien el 'Loco' desactivó la opción para dejar un comentario en su publicación en Instagram, la foto ya tiene más de 2500 'me gusta'. Juan Manuel Vargas y Universitario de Deportes quieren demostrar a sus hinchas que hay con qué pelear y que hay motivos para ilusionarse.

Mira el mensaje de Juan Manuel Vargas:

Pedro Troglio en Bolivia: "tenemos expectativa de que vamos a pasar". (Jesús Saucedo)

