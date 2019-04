Junior de Barranquilla vs. Melgar: se enfrentan este martes por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019

Melgar vs. Junior | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VER FÚTBOL GRATIS | FOX SPORTS 3 | LIVE | Se miden este martes por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. El duelo se jugará a las 7.30 p.m. (hora peruana) en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. Melgar y Junior necesitan ganar para mantener intactas sus posibilidades de clasificar a los octavos de final del torneo.



Junior llega al duelo ante Melgar tras empatar 1-1 con jaguares, pero se mantiene en el primer lugar de la primera división de Colombia, con solo un punto de ventaja sobre el Deportes Tolima, Millonarios y América de Cali.

De sus últimas siete salidas en la Copa Libertadores, Junior solo ha ganado una, pero fue precisamente en Perú el año pasado cuando se impuso por 0-2 al Alianza Lima con goles de Yimmi Chará y del delantero uruguayo Jonatan Alvez.



Melgar vs. Junior de Baranquilla: todo lo que debes saber del partido por Copa Libertadores 2019



Melgar se encuentra en el tercer lugar del Grupo F con un punto gracias al empate (0-0) que consiguió arrancarle al San Lorenzo, mientras que Junior es el colero al haber perdido sus cotejos contra los argentinos (1-0) y ante el Palmeiras (0-2).



Melgar llegará fortalecido a su duelo ante Junior con la dosis de moral que le supuso vencer este sábado por 3-1 a la Universidad San Martín de Porres con un triplete de su goleador, el argentino Bernardo Cuesta.



“Siempre he sido consciente de que el jugador peruano tiene una capacidad técnica muy grande, creo que volvieron por sus méritos a clasificar, volvieron a tener un orden y me parece que en ese sentido el responsable es Ricardo Gareca, que ha hecho cosas muy importantes, cambió mucho la mentalidad táctica del jugador peruano, y eso es vital y necesario recalcarlo”, dijo el DT de Junior Luis Fernando Suárez.



Melgar vs. Junior: últimos 5 partidos

30/03 Jaguares 1-1 Junior

27/3 Junior 1-1 Unión Magdalena

24/3 Junior 3-0 Atlético Huila

17/3 Unión Magdalena 1-1 Junior

13/3 San Lorenzo 1-0 Junior



30/3 Melgar 3-1 San Martín

23/3 Pirata FC 2-1 Melgar

20/3 Melgar 3-1 UTC

17/3 Melgar 2-1 Universitario

12/3 Palmeiras 3-0 Melgar

Melgar vs. Junior: así pagan las casas de apuestas

Casas de Apuestas Melgar Empate Junior Te Apuesto 2.70 3.20 2.30 Bet365 4.00 3.00 2.10 Bwin 3.50 3.00 2.20 Betfair 3.5 2.75 2.1 Betsson 3.45 3.05 2.21 InkaBet 3.50 3.10 2.25 SportingBet 3.50 3.00 2.20

Melgar vs. Junior: horarios en el mundo

México: 6:30 pm.

Perú: 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Paraguay: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am. (3 de abril)

España: 01:30 am. (3 de abril)

Japón: 10:30 am. (3 de abril)

Melgar vs. Junior: alineaciones probables



Melgar: Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, Jhon Narváez, Christian Ramos, Leonardo Mifflin; Johnny Vidales, Joel Sánchez, Alexis Arias, Ángel Romero, Hideyoshi Arakaki; y Bernardo Cuesta.

DT: Jorge Pautasso.



Junior: Sabastián Viera; Germán Gutiérrez, Rafael Pérez, Willer Ditta, Marlon Piedrahíta; Luis Narváez, Víctor Cantillo, Mathias Fernández, Fabián Sambueza; Teófilo Gutiérrez y Luis Díaz.

DT: Luis Fernando Suárez.



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

La divertida Previa del partido Alianza Lima UTC. (América TV)

► ¡Ya están aquí! Vacílate con los divertidos memes que dejó la fecha 7 del Torneo Apertura [FOTOS]



► Con Mauricio Affonso: este es el posible once de Alianza Lima para enfrentar a Palestino por Copa Libertadores [FOTOS]



► Perú vs. Argentina: chocan este martes por la fecha 1 del Hexagonal Final en el Sudamericano Sub 17



► Universitario: fechas y horarios confirmados ante Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga 1