¿Cómo le ha ido a los equipos peruanos en eliminatorias directas de torneos internacionales?

La dura realidad. Año tras año somos testigos de cómo los equipos peruanos de despiden (rápidamente) en torneos internacionales. Los partidos de eliminación directa se convierten en una especie de utopía para nuestros clubes. El 2018 ya trajo a su primera víctima: Universitario de Deportes estuvo cerca de una gran remontada, pero quedó afuera de la Copa Libertadores. Así nació la pregunta, ¿cómo nos va en estas llaves internacionales?

Melgar vs. Santiago Wanderers: fecha, hora y canal del partido por la segunda fase de la Copa Libertadores



El Perú en eliminatorias directas de torneos internacionales

Los equipos peruanos han superado 38 de los 129 partidos a ida y vuelta entre la Recopa (2004), Libertadores (1961-Hoy), Sudamericana (2002-Hoy), Merconorte (1999) y la Copa CONMEBOL (1992-1999). La efectividad es del 29.45%, muy baja de acuerdo a las expectativas que nos generamos previo a cualquiera de estos enfrentamientos. El último equipo en superar una fue Sport Huancayo, en la Copa Sudamericana 2016.

Cienciano es el conjunto nacional que más veces celebró con nueve llaves ida y vuelta ganadas, la gran mayoría en la Copa Sudamericana 2003. Aún sí, Universitario de Deportes es el que más veces las ha jugado, en 27 oportunidades (superó seis). Nueve de nuestros 23 equipos cayeron en todos sus 'mano a mano'. Esta temporada, Sport Rosario tendrá su primera eliminatoria directa internacional.

Situación de los equipos peruanos en rondas eliminatorias en torneos internacionales Club S N T Última vez Cienciano 9 4 13 Copa Sudamericana 2009 Sporting Cristal 6 11 17 Copa Libertadores 1997 Universitario 6 21 27 Copa Sudamericana 2015 Alianza Atlético 3 3 6 Copa Sudamericana 2009 U. César Vallejo 3 5 8 Copa Sudamericana 2014 Real Garcilaso 2 2 4 Copa Sudamericana 2016 Alianza Lima 2 11 13 Copa Sudamericana 2002 Sipesa 1 1 2 Copa Conmebol 1993 Sport Áncash 1 1 2 Copa Sudamericana 2008 Sport Boys 1 1 2 Copa Conmebol 1999 Coronel Bolognesi 1 3 4 Copa Sudamericana 2006 Juan Aurich 1 3 4 Copa Libertadores 2010 U. San Martín 1 4 5 Copa Sudamericana 2010 Sport Huancayo 1 5 6 Copa Sudamericana 2016 Ciclista Lima 0 1 1 – Comerciantes Unidos 0 1 1 – Unión Huaral 0 1 1 – U.T.C. 0 1 1 – Deportivo Municipal 0 0 2 – León de Huánuco 0 0 2 – Unión Comercio 0 0 2 – Inti Gas 0 3 3 – FBC Melgar 0 3 3 – Leyenda S : Elimnación directa internacionales superadas N: Elimnación directa internacionales no superadas T: Elimnación directa internacionales disputadas

El primer equipo peruano en superar una eliminatoria directa internacional fue Sporting Cristal en la Copa Libertadores 1993. (USI) El primer equipo peruano en superar una eliminatoria directa internacional fue Sporting Cristal en la Copa Libertadores 1993. (USI)

Ecuador es el país que más eliminaciones ha sufrido a manos de los nuestros, con ocho en total. En un comparativo entre lo que superamos y nos eliminaron, solo estamos arriba en el global ante Venezuela. Bolivia igualó la serie con la clasificación de Oriente Petrolero en el Estadio Monumental. El venezolano Anzoátegui es el rival que más veces ha sido eliminado por clubes peruanos. Son cuatro en total, todas por Copa Sudamericana.

Equipos de Perú en eliminación directa internacional por país País S N T Última vez Ecuador 8 17 25 Copa Sudamericana 2016 Venezuela 6 2 8 Copa Sudamericana 2016 Perú 5 5 10 Copa Sudamericana 2006 Argentina 5 11 16 Copa Sudamericana 2011 Uruguay 3 6 9 Copa Libertadores 2013 Colombia 3 22 25 Copa Sudamericana 2014 Bolivia 2 2 4 Copa Sudamericana 2014 Chile 2 6 8 Copa Sudamericana 2008 Brasil 2 14 16 Copa Sudamericana 2014 Paraguay 1 2 3 Copa Libertadores 2006 México 1 4 5 Copa Libertadores 2010 Leyenda S : Elimnación directa internacionales superadas N: Elimnación directa internacionales no superadas T: Elimnación directa internacionales disputadas

¿Qué pasa si contamos solo la Copa Libertadores?

Los clubes peruanos tan solo han superado nueve de las 45 rondas eliminatorias que han jugado en Copa Libertadores. Sporting Cristal es el equipo nacional que más veces lo hizo, destacando la gran campaña de 1997, mientras que seis no saben lo que es eliminar a un contrario. El porcentaje de efectividad de los equipos peruanos en el 'mano a mano' es de 25%, al superar 9 de 36 llaves. Van cinco ediciones consecutivas que no eliminamos a nadie.



El estreno (y primera eliminación) de los equipos inacicos en llaves eliminatorias de Copa Libertadores no se hizo esperar. Universitario de Deportes debutó en cuartos de final de 1961 (no existía la fase de grupos) ante Peñarol. La 'U' perdió 5-0 en Montevideo, así que pese a ganar 2-0 en Lima, quedaron eliminados rápidamente. Real Garcilaso es el último club peruano en lograrlo: lo hizo ante Nacional de Uruguay en 2013

Equipos de Perú en eliminación directa por Copa Libertadores Equipo S N T Última vez Sporting Cristal (*) 5 10 15 1995 Juan Aurich 1 0 1 2010 Real Garcilaso 1 1 2 2013 Cienciano 1 2 3 2008 Universitario (*) 1 12 13 2006 Deportivo Municipal 0 1 1 – Sport Huancayo 0 1 1 – Unión Huaral 0 1 1 – U. San Martín 0 1 1 – U. César Vallejo 0 2 2 – Alianza Lima 0 5 5 – (*) Sumando un partido extra de desempate. Leyenda S : Elimnación directa internacionales superadas N: Elimnación directa internacionales no superadas T: Elimnación directa internacionales disputadas

La Recopa Sudamericana de 2004 es la única que tuvo presencia peruana. Cienciano fue campeón ante Boca Juniors. (USI) La Recopa Sudamericana de 2004 es la única que tuvo presencia peruana. Cienciano fue campeón ante Boca Juniors. (USI)

Así nos fue en Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana es el campeonato internacional que mejores recuerdos trae para nuestro país. Cienciano eliminó a sus cinco rivales y ganó la edición de 2003. Así, el fútbol peruano logró su primer título internacional. Este buen antecedente no mejora mucho nuestra realidad en el exterior. Se superó 23 de 69 rondas eliminatorias, es decir hay un 33.33% de efectividad.

De manera lógica, Cienciano es el equipo peruano que más rivales eliminó (siete veces) entre los 17 representantes nacionales que jugaron en la Copa Sudamericana. Ocho nunca han podido superar alguna llave, Comerciantes Unidos se sumó a este grupo en 2017.

Equipos de Perú en eliminación directa por Copa Sudamericana Equipo S N T Última vez Cienciano 7 2 9 2009 Alianza Atlético 3 3 6 2009 U. César Vallejo 3 3 6 2014 Universitario 3 7 10 2015 Alianza Lima 2 4 6 2002 Real Garcilaso 1 1 2 2016 Sport Áncash 1 1 2 2008 Coronel Bolonesi 1 3 4 2006 U. San Martín 1 3 4 2010 Sport Huancayo 1 4 5 2016 FBC Melgar 0 2 2 – Comerciantes Unidos 0 1 1 – Deportivo Municipal 0 1 1 – UTC 0 1 1 – León de Huánuco 0 2 2 – Unión Comercio 0 2 2 – Inti Gas 0 3 3 – Juan Aurich 0 3 3 – Leyenda S : Elimnación directa internacionales superadas N: Elimnación directa internacionales no superadas T: Elimnación directa internacionales disputadas

Los peruanos superaron cinco de 13 llaves en la Copa CONMEBOL. En la Copa Merconorte, jugaron una y la perdieron. (USI) Los peruanos superaron cinco de 13 llaves en la Copa CONMEBOL. En la Copa Merconorte, jugaron una y la perdieron. (USI)

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Universitario: Pedro Troglio calificó de injusta la eliminación y habló de Raúl Fernández

LEE TAMBIÉN