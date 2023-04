Melgar vs. Atlético Nacional se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El compromiso de desarrollará este jueves 20 de abril desde las 7:00 pm. (hora peruana) en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Los dirigidos por Mariano Soso tienen la obligación de ir con todo al país cafetero, ya que en el debut del certamen internacional igualaron 0-0 ante Olimpia, en Arequipa. El cuadro de Paulo Autuori, por su parte, inició el campeonato con el pie derecho: derrotaron 2-1 a Patronato en Argentina. La transmisión estará a cargo de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre. No te pierdas todos los detalles en Depor.

Atlético Nacional y sus trabajos de cara al partido con Melgar (Video: Prensa Atlético Nacional)

Melgar vs. Atlético Nacional: posibles alineaciones

Melgar: Cáceda; Ramos, Deneumostier, Galeano, Reyna; Martínez, Orzán, Arias; Bordacahar, Cuesta, Iberico.

