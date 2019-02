Melgar vs. Caracas FC juegan este martes por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 

Melgar vs. Caracas FC | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VER GRATIS | TV POR INTERNET | FACEBOOK WATCH | FOX SPORTS | se enfrentan este martes por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. El encuentro se jugará a las 7.30 p.m. (hora peruana) en el estadio Olímpico de la UCV, Caracas. Los dirigidos por el argentino Jorge Pautasso llegarán al duelo con la importante ventaja del 2-0 cosechado en la altura de Arequipa.

El ganador del partido entre Melgar vs. Caracas FC, obtendrá el último billete disponible en el Grupo F, donde ya esperan el San Lorenzo argentino, el Palmeiras brasileño y el Junior de Barranquilla colombiano.



La ventaja es para Melgar ya que en el partido de ida, el 19 de febrero en Arequipa, venció 2-0 al cuadro llanero de Caracas FC con goles de Ángel Romero (a los 35 minutos) e Hideyoshi Arakaki (51).

Melgar eliminó a la Universidad de Chile en la segunda fase del torneo y aprovechó la altura de Arequipa (2.300 msnm) para golpear al Caracas en el duelo de ida. Caracas FC mantiene la ilusión de remontar el cruce, pero tiene una dura tarea vistas las limitaciones que ha mostrado en el torneo venezolano y la Copa Libertadores.



"Todavía quedan otros 90 minutos para lograr nuestro objetivo de llegar a la etapa de grupos de la libertadores. Queremos seguir dejando en alto el nombre del Perú", dijo a la prensa el delantero Janio Pósito.

Jorge Pautasso, entrenador de Melgar debe asegurarse que el volante Joel Sánchez, de gran actuación en la ida ante Caracas FC, y el sub'21 Hideyoshi Arakaki, autor de un golazo en ese mismo partido, estén en el once inicial para potenciar sus opciones de avanzar.



Melgar vs. Caracas FC: así pagan las casas de apuestas

Casas de Apuestas Caracas FC Empate Melgar Te Apuesto 2.00 3.50 3.75 Bet365 1.95 3.20 4.20 Bwin 1.90 3.20 4.33 Betfair 1.85 3.0 4.0 Betsson 1.89 3.20 4.20 InkaBet 1.95 3.25 4.20 SportingBet 1.90 3.20 4.33

Melgar vs. Caracas FC: horarios en el mundo



México: 6:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Reino Unido: 00:30 a.m. (27 de febrero)

España: 1:30 a.m. (27 de febrero)

Italia: 1:30 a.m. (27 de febrero)

Japón: 10:30 a.m. (27 de febrero)



Melgar vs. Caracas FC: alienaciones probables



Melgar: Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, David Villalba, John Narváez, Carlos Neyra; Joel Sánchez, Hideyoshi Arakaki, Alexis Arias, Ángel Romero; Johnny Vidales y Bernardo Cuesta.



Caracas FC: Alain Baroja; Eduardo Fereira, Juan David Muriel, Rosmel Villanueva, Bernardo Añor; Ricardo Martins, Leonardo Flores, Néstor Canelón, Daniel Saggiomo; Jesús Arrieta y Carlos Espinoza.



Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)



Estadio: Olímpico de la UCV, Caracas.



